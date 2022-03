Zoveelste klap voor Haga Lyceum – bestuur moet ex-directeur een ton schadevergoeding betalen

Het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld ANP

Dat kan er nog wel bij. Kritische rapporten van de Onderwijsinspectie hebben het Cornelius Haga Lyceum het predikaat ‘zeer zwak’ opgeleverd, directeuren komen en gaan, er doemen twee concurrerende islamitische middelbare scholen op in Amsterdam en de minister zegt zijn geduld met het bestuur te verliezen. En nu moet de school een ton ontslagvergoeding meegeven aan oprichter en oud-directeur Soner Atasoy.

Het Haga Lyceum, vooralsnog samen met het Rotterdamse Avicenna College de enige Nederlandse aanbieder van voortgezet islamitisch onderwijs, zit in de hoek waar de klappen vallen. De beschikking van het Amsterdamse gerechtshof van deze week onderstreept dat de school in een schijnbaar eindeloze reeks procedures is verwikkeld. Als het niet naar de rechter stapt om (tevergeefs) publicatie van een inspectierapport te voorkomen, is het wel de nasleep van Atasoys ontslag in juni 2020 die tot gerechtelijke schermutselingen leidt. Van de zijde van Atasoy en een andere weggestuurde schoolbestuurder zijn sindsdien meer dan tien procedures gestart, terwijl het zittende schoolbestuur zich ook roerde, bijvoorbeeld door loonbeslag te leggen.

Atasoys grootste wens – terugkeer op de school – is tot nu toe steeds afgewezen. Daarvoor zijn de onderlinge verhoudingen te verstoord. Maar soms geeft de rechter hem gelijk. Zo noemde de rechtbank in augustus 2020 zijn ontslag op staande voet onrechtmatig. Afgelopen dinsdag vond het gerechtshof dat ook en bond daar een prijskaartje aan van een ton.

Bestuurlijke chaos

De kwestie is te herleiden tot het voorjaar van 2020, toen de spanningen opliepen na klachten van docenten, medewerkers en leden van de medezeggenschapsraad. Atasoy werd ontslagen omdat hij camerabeelden en persoonsgegevens van bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach via sociale media zou hebben verspreid. Ook werd hem verweten niet meteen na zijn schorsing, eind mei 2020, bankpasjes en andere spullen te hebben ingeleverd, waardoor de school betalingsproblemen zou hebben gekregen.

Het hof acht niet bewezen dat Atasoy de beelden en informatie over Laamimach doorsluisde. Hetzelfde geldt voor de bewering dat ouders zich onveilig voelden. Dat hij niet meteen bankpaperassen overdroeg vindt het hof begrijpelijk, gezien de bestuurlijke chaos van dat moment.

‘Publieke beschadiging’

Het gerechtshof ziet geen bewijs voor de bewering dat Atasoy toegang tot bankrekeningen zou hebben gesaboteerd. Dat is er evenmin voor het verwijt dat hij kort voor zijn ontslag 100.000 euro overmaakte naar een rekening waar hij als enige toegang toe zou hebben gehad. In hoger beroep liet het bestuur Atasoys verweer onweersproken dat het geld op een spaarrekening van de school was beland. ‘Van misbruik van de situatie (...) is dus niet gebleken,’ aldus het hof.

Door zijn ontslag en de nasleep heeft Atasoy ‘publieke beschadiging’ opgelopen, wat het vinden van een nieuwe baan bemoeilijkt, stelt het hof. Atasoy eiste aanvankelijk bijna 5 ton, maar neemt met minder genoegen omdat hij de school overeind wil houden.