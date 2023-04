Zou de wolf in de Amsterdamse Waterleidingduinen kunnen helpen de hertenoverlast te beteugelen?

Een wolf op de Veluwe, in 2020 vastgelegd door natuurfotograaf Otto Jelsma. Er leven nu zo’n dertig wolven op de Veluwe. Beeld Otto Jelsma/ANP

Wie is er bang voor de boze wolf? Niet het Amsterdamse stadsbestuur. Het was wethouder Melanie van der Horst (Openbare ruimte en Groen) die in de laatste raadsvergadering een zin uitsprak die in nog maar weinig raadzalen in het land heeft geklonken: de wolf is van harte welkom. Dat wil zeggen: in de Amsterdamse Waterleidingduinen als natuurlijke vijand van de damherten die zich daar naar hartelust voortplanten, en al grazend de jagers handenvol werk bezorgen en de liefhebbers van bijzondere flora en fauna in het gebied grijze haren.

Van der Horst maakte het opmerkelijke statement in antwoord op enkele moties van de Partij voor de Dieren die een einde moeten maken aan het afschieten van duizenden damherten per jaar. De partij ziet het liefst dat het vuren per direct wordt gestaakt, maar wil daarnaast ook de geesten rijp maken voor een koerswijziging in 2026, wanneer er een nieuw faunabeheerplan op tafel moet liggen. In dat plan moet de wolf de plaats innemen van de jager, is de wens van de fractie.

Woordvoerder Anke Bakker rekende haar collega’s in de raad voor dat er sinds de start van de jacht in 2016 al 14.000 damherten zijn afgeschoten om de streefstand van 600 tot 800 dieren te halen. Dat aantal zal waarschijnlijk volgend jaar worden bereikt, maar ook daarna moeten jaarlijks nog honderden herten worden geschoten om de populatie op peil te houden. “Eeuwig afschot is onacceptabel,” aldus Bakker. “Als we in 2026 een geweldloos beheerplan willen presenteren, moeten we daar nu vast over gaan nadenken.”

Uiterste noodgreep

Het stadsbestuur gaat daar graag in mee. De jaarlijkse schietpartij op Amsterdams grondgebied is een pijnlijke maatregel voor een bestuur dat zich graag afficheert als diervriendelijk. “Een uiterste noodgreep om de biodiversiteit in het gebied in stand te houden,” zei de wethouder, die verder aangaf dat in de aanloop naar 2026 alle alternatieven voor de jacht, inclusief de wolf, opnieuw zullen worden onderzocht. “Alle mogelijke scenario’s worden bekeken. Het beheer door jagers is er daar een van.”

De Stopera ligt op veertig kilometer afstand van de Waterleidingduinen, en dat draagt mogelijk bij aan de welwillende houding ten opzichte van de wolf. Op het Damrak zal het dier zich niet vertonen. In Zandvoort en Bloemendaal worden de wenkbrauwen wel gefronst. “Over de wolf hebben wij het nog niet gehad,” zegt een verbaasde fractievoorzitter Albertine Zoetmulder van de Bloemendaalse VVD. “We hebben recentelijk juist een voorstel ingediend voor een hek langs de Zeeweg. De overlast door herten blijft onverminderd groot.”

Jerry Kramer van Jong Zandvoort kijkt ook op van het Amsterdamse standpunt. “Ik hoor dit voor het eerst. Het is een gevoelig onderwerp. Ik hoop dat Amsterdam ook nog met ons om de tafel gaat zitten voor de wolf onze kant wordt opgestuurd.” Kramer voegt er meteen aan toe open te staan voor nieuwe ideeën voor het beheer van de damherten. “Veel mensen vinden het vervelend dat de dieren massaal worden geschoten. Als de overlast op een andere manier kan worden beteugeld, moeten we daar zeker naar kijken.”

Zwervend op zoek

Hoe groot is de kans dat de wolf in de komende jaren een keer opduikt in de Waterleidingduinen? Die kans is groot, zegt Glenn Lelieveld. Namens de Zoogdierenvereniging is hij coördinator van het Wolvenmeldpunt, waar tegenwoordig zo’n 5000 meldingen per jaar binnenkomen. “Er wonen nu dertig wolven op de Veluwe, maar er worden ook geregeld dieren waargenomen in westelijke richting. Vorig jaar zelfs nog op Zuid-Beveland. Een wolf heeft geen kaart van Nederland op zak, maar gaat zwervend op zoek naar een geschikt territorium.”

Wat voor Zeeland geldt, geldt volgens Lelieveld ook voor de Waterleidingduinen: geen ideaal gebied om te blijven hangen. “Een wolf heeft ruimte nodig en verblijft het liefst in een gebied met weinig mensen. Dat wordt lastig in het duingebied. Het voedsel is geen probleem. Hij voedt zich met herten, hazen en konijnen. Hij ruimt keurig de zieke en de zwakke dieren op. De ervaring op de Veluwe leert dat de aanwezigheid van de wolf geen nadelig effect heeft op de wildstand.”

Weerstand

Er wordt nagedacht over het verbinden van de Waterleidingduinen met aangrenzende natuurgebieden. Kan daarmee wel een geschikt territorium ontstaan? Lelieveld aarzelt: “Het grootste obstakel is toch de aanwezigheid van mensen. De wolf is het probleem niet. Het probleem is hoe de mens naar de wolf kijkt. De wolf wordt door de wet beschermd: hij mag gaan waar hij wil. Maar de weerstand is groot. Ik denk dat de gemiddelde Bloemendaler het prima vindt als er af en toe een damhert door de straat loopt. Maar een wolf is een ander verhaal.”

De wolf heeft een hardnekkig imagoprobleem. “Er zijn culturen waar de wolf in aanzien staat als wijs en sterk,” vertelt Lelieveld. “In onze christelijke cultuur is de wolf van oudsher afgeschilderd als een duivels dier. Daar heeft hij nog steeds last van.” Mogelijk verandert dat als de wolf een vertrouwde verschijning wordt? “Ja, we merken dat er iets verandert. De paniek van de eerste waarnemingen is voorbij. De schaapherders hebben de eerste klappen gekregen, maar ook als eersten maatregelen genomen om hun kudde te beschermen. En dat werkt.”