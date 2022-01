Zorgwethouders roepen kabinet op bezuinigingen jeugdzorg te schrappen: ‘Vooral kwetsbare kinderen zijn de dupe’

Depressie / jongere / jeugdzorg Beeld Getty Images

De grote steden zijn het er met elkaar over eens dat het regeerakkoord er op het eerste oog vrij goed uitziet. Miljarden extra euro’s gaan naar onderwijs, klimaat en wonen. Maar over jeugdzorg zijn grote zorgen.

Niet voor het eerst. Sinds jeugdzorg in 2015 is overgeheveld naar gemeenten, staan het Rijk en gemeenten recht tegenover elkaar. Dit leidde vorig jaar tot een nog niet eerder genomen stap van de de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): ze startten een arbitrageprocedure tegen het Rijk, omdat ze vonden dat ze jarenlang te weinig geld hadden gekregen voor jeugdzorg.

Met succes. De arbitragecommissie oordeelde dat het Rijk de gemeenten voor miljarden euro’s moet compenseren. In 2022 te beginnen met 1,9 miljard euro, en 1,6 miljard in 2023 en 2024. Daarna moet het bedrag worden afgebouwd tot 800 miljoen in 2028. In het regeerakkoord lijken de vier partijen zich hier nu weinig van aan te trekken. Vanaf 2024 hoopt Rutte IV op de jeugdzorg te besparen: aanvankelijk 100 miljoen euro per jaar en vanaf 2025 met 500 miljoen.

In een brief aan de Tweede Kamer spreken jeugdzorgwethouders uit de vier grote steden zich hier nu tegen uit. Zij roepen het kabinet op dat de ‘extra bezuiniging van 500 miljoen euro’ van tafel moet. Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Zorg): “In de jeugdzorg zijn al jaren grote tekorten. Dat bewees de arbitrage-uitspraak ook. De aangekondigde bezuinigingen zijn voor gemeenten niet te dragen. Het is heel slecht voor de jeugd, ook voor Amsterdam.”

In de kou

De bezuinigingen moeten mede gerealiseerd worden door een ‘eigen bijdrage’ te introduceren. Kinderen die te maken hebben met zorg moeten een deel zelf vergoeden. Volgens de wethouders ‘totaal onwenselijk’. Het zou voor kinderen, zo schrijven ze in de brief, leiden tot een drempel om tijdig hulp te zoeken, waardoor minder vragen voor hulp worden gesteld. Dat heeft vervolgens weer effecten op de lange termijn.

Kukenheim: “Het zijn vooral de kwetsbare kinderen die hiermee geraakt worden. Kinderen die te maken hebben met trauma’s, kindermishandeling, zaken waarvoor ze uit huis geplaatst worden. Zij verdienen hulp en je moet daar zo snel mogelijk bij zijn. Dit moet los staan van een eigen bijdrage. Ik vind dat ik voor die kinderen moet opkomen.”

De vier wethouders wijzen de regering ook erop dat in andere stelsels, zoals de tandarts of medische zorg, ook geen eigen bijdrage van kinderen wordt gevraagd. ‘Het voornemen tot de extra bezuinigingen gaat niet alleen in tegen gemaakte afspraken, maar zorgt er bovenal voor dat kinderen en gezinnen in de kou komen te staan,’ sluiten ze de brief af.

Voor elk kind knokken

Opvallend is dat drie van de vier wethouders tegen hun eigen landelijke partijnlijn ingaan. Simone Kukenheim (Amsterdam) en Eelco Eerenberg (Utrecht) doen dat namens D66, Kavita Parbhudayal (Den Haag) namens de VVD. Judith Bokhove is in Rotterdam namens GroenLinks de wethouder.

Eerder sprak de VNG zich ook al uit over de bezuinigingen. VNG-voorzitter Jan van Zanen zei dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de ‘arbitrage-uitspraak eenzijdig naast zich neerlegt’. “Afspraak is afspraak. Ze halen geld uit de kas. Ik vind dit onacceptabel.”

Maarten van Ooijen (ChristenUnie) wordt als nieuwe staatssecretaris verantwoordelijk voor de uiterst gevoelige reorganisatie in de jeugdzorg. De 31-jarige is de jongste in het nieuwe kabinet en heeft alleen drie jaar ervaring als wethouder in Utrecht – met niet jeugd en zorg in zijn portefeuille, wel maatschappelijke ondersteuning. In zijn gesprek met formateur Mark Rutte zei hij ‘voor elk kind te zullen gaan knokken’.