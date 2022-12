Zorgwethouder Shula Rijxman: ‘Ik geef mezelf nu een zesje’

Shula Rijxman (D66) heeft een roerig eerste half jaar als wethouder Zorg achter de rug. Het NPO-verleden achtervolgt haar, ze moet haar draai vinden in de Stopera, terwijl een zorgcrisis wacht. ‘Ik denk dat ik langzamerhand wel ingewerkt ben.’

Shula Rijxman (63) was na de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam de meest opvallende nieuwe wethouder namens D66. De voormalig bestuursvoorzitter van de NPO kreeg de portefeuilles zorg & publieke gezondheid, ICT en deelnemingen onder haar hoede.

Op 1 juni stond ze voor het eerst in de gemeenteraad. In een indrukwekkende maidenspeech lichtte ze haar kandidatuur toe. “Mijn familie komt hier uit deze buurt, de Jodenbuurt. Hun namen staan op het Namenmonument. Het betekent voor mij ongelofelijk veel dat ik als nazaat van die familie in mijn stad wethouder mag worden.”

Maar na de presentatie werd Rijxmans wethouderschap al snel een tweefrontenstrijd. Haar wankele optreden in de gemeenteraad werd kritisch bekeken, terwijl haar NPO-verleden haar bleef achtervolgen. Belangenverstrengeling is het verwijt, omdat ze een goede privérelatie had met de hoogste ambtenaar van het ministerie dat juist een melding van een klokkenluider óver de NPO moest afhandelen. Het leidde tot onderzoeken in de Tweede Kamer en van het Commissariaat voor de Media.

Hoe kijkt u terug op het eerste half jaar van het wethouderschap?

“Ik had mezelf een ander begin gewenst. Alle berichtgeving rondom mij is een stoorzender geweest. Het is een enorme teleurstelling dat mensen hebben gesuggereerd dat ik aan vriendjespolitiek deed, terwijl ik alles in het belang van de NPO heb gedaan. Zoals ik nu ook alles voor Amsterdam doe.”

Kwam het onverwacht? Voor uw aantreden schreef journalist Mark Koster op Follow the Money al zeer kritisch over uw NPO-tijd.

“Mark is bekend, omdat hij verhalen over alle mediamensen schrijft. Ik was heel erg verbaasd, want wat hij schreef werd toen niet door landelijke kranten opgepikt, omdat het bol stond van anonieme mensen.”

U kent de media, toch verraste het u dat er zoveel aandacht kwam toen u wethouder werd.

“Het was de veelheid en felheid van de publicaties, en hoe persoonlijk het werd. Natuurlijk ken ik de media. Ik heb grote veranderingen doorgevoerd bij de NPO. Dat is bedreigend geweest voor een aantal partijen. Als je dat doet, weet je dat er publiciteit komt. Maar we moeten stoppen over de NPO. Voor mij ligt het achter me.”

Uw opvolger bij de NPO, Frederieke Leeflang, zei dat u melding had moeten maken van het feit dat u bevriend was met diegene die een klacht over de NPO moest afhandelen.

“Ze zei het juridischer. ‘Het was verstandig geweest.’ Mijn mening is dat je niets moet zeggen over je opvolger of diegene die je opvolgt. Zij was een andere mening toegedaan. Het is mijn stijl niet.”

Het heeft u flink van uw werk gehouden?

“Ja. Als je begint met achterstand en je wordt voortdurend weggehaald van de feiten, dan vind ik het nog knap wat ik in die maanden heb gedaan. Vind ik het genoeg? Nee. Moet ik nog leren? Natuurlijk. Ik kom van buiten naar binnen, daarom wilde D66 mij. Ze wilden een zware bestuurder, nieuw bloed.”

Al tijdens uw NPO-tijd werd u uw D66-lidmaatschap aangewreven, u benadrukte altijd onafhankelijk te zijn. Toen werd u wethouder voor D66, critici riepen: ‘Zie je wel!’

“Mijn voorgangers waren allemaal ergens lid. Henk Hagoort was een CDA’er. Dat was nooit een probleem. Daarom dacht ik in 2013 dat ik het gewoon kon zeggen. PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft dat toen opgepikt. Iedereen kijkt naar een grote truc van Bosma. Met zijn ‘NPO66’, met zeggen dat ik van grote invloed was bij de Sigrid Kaagdocumentaire. Ik zag de documentaire pas toen hij uitgezonden was!”

“We leven in een tijd van beelden maken en beelden creëren, dat maakt me ongerust. Als ik bedenk dat een van u een boef is en ik zet het op sociale media dan moet u bewijzen dat u geen boef bent.”

Ondertussen beleefde u lastige eerste maanden als wethouder. In de eerste vergadering na de zomer was de raad zeer ontevreden over uw antwoorden op vragen.

“Bij de commissie waren er een aantal redenen waarom het fout ging. Ik hou het bij mezelf, het is niet goed gegaan, punt. Terugkijkend zou ik het willen overdoen, het zal me nooit meer gebeuren.”

U noemde het ‘politieke trucjes en gedoe’. Oud-D66-raadslid Jan-Bert Vroege heeft daarna met u geoefend op vergaderen.

“Ik weet niet of ik het zo gezegd heb, maar als het niet goed is, moet je worden gecorrigeerd. Overigens maakte het dat ik daarna nog vaster aan papier ging zitten dan ik eigenlijk wil doen, dus dat moet nu weer anders.”

Waarom wilde u wethouder Zorg worden?

“Voor mij is Zorg de ultieme portefeuille om het onderscheid te maken en te kijken waar je iets kunt doen om de Amsterdammer mee te helpen.”

Heeft u genoeg kennis van de Amsterdamse zorg om keuzes te maken?

“Ik denk dat ik langzamerhand wel ingewerkt ben, alhoewel ik nog steeds soms schrik. Ik ken sommige clubs in de zorg niet en het is zo’n inhoudelijke portefeuille. Maar ik ben nu aan het sturen. Ik ben al bezig met plannen en ondertussen ben ik nooit uitgeleerd.”

“Ik heb zelf de zorg ondergaan in alle hoeken en gaten, mede door mijn keelkanker. Na dit interview moet ik naar het VUmc voor een controle. Ik maak als patiënt de zorg intens mee. Van het zelf ondergaan leer je het meest. Gelukkig gaat het nu goed met me.”

Sinds 2018 heeft dat uw leven veranderd. Wat heeft u daarvan geleerd over de zorg?

“Ik heb het voordeel dat ik heel mondig ben. Als je niet mondig bent dan ben je afhankelijk van wat het systeem doet. Toegankelijkheid van de zorg is voor mij het allerbelangrijkste thema. Er zijn zoveel instanties. Ouderen en kwetsbare mensen zijn vaak niet wegwijs in de digitale wereld. Ik wil me daar hard voor maken.”

U wilt een digitaal loket?

“Ik maak mee dat mensen niet weten waar ze naartoe moeten. Ze gaan naar de huisarts, worden doorverwezen naar een instantie met een wachttijd. Dan gaan ze terug naar de huisarts die niets kan doen, die stuurt ze door naar de buurtteams. Daar gaat veel tijd overheen. Als je dit digitaal kunt oplossen, zou dat ideaal zijn.”

Via een app?

“Ja, is het een app... Over de vorm ben ik nog niet uit. Ik moet het nog verder uitwerken. Of het nou een app of site is of allebei, het moet optimaal zijn.”

Veel mensen zijn niet digitaal onderlegd.

“Voor mij zijn de uitgangspunten: het moet toegankelijk zijn en veilig rondom privacy.”



Wat kunt u op korte termijn aan Amsterdammers presenteren?

“Ik noemde net al één plan. Ik wil ook kijken naar personeelsproblemen, ik heb plannen voor ouderenwoningen, voor gezondheidsverschillen.”

Wanneer verwacht u die?

“Ik heb bij de NPO geleerd dat je nooit precieze tijdstippen moet geven. Ik ben iemand met een lichte voortvarendheid en daadkracht, dus ik hoop dat ik volgend jaar aan alles toekom.”

Ondertussen zijn er wachtlijsten, van de ambulante zorg tot hulp bij huishouding en ­zorginstellingen worstelen met personeelstekorten en geldgebrek. Er is nogal wat nood.

“Dat klopt. We moeten een paar dingen echt oplossen. De minister heeft het over een zorginfarct. U weet dat we al woningen voor zorgpersoneel reserveren en extra parkeerplekken. Een echt concreet plan dat ik heb zijn zorgflats, de Lang Leven Thuisflats.”

Vertel.

“Het zijn bestaande flats die deels worden omgebouwd zodat ouderen heel veel langer zelfstandig kunnen blijven wonen, met elkaar en met een vast zorgteam dat in de flat aanwezig is. Het aantal verpleeghuizen groeit immers niet hard genoeg mee. Ouderen moeten alsmaar langer thuis wonen omdat er geen verpleeghuisplekken meer bij mogen komen. Er zijn er al zeven in ontwikkeling, de ambitie is om er tien te realiseren.”

“Het is wel zo dat een flat niet morgen klaar is. Ik moet soms geduld hebben, terwijl ik me het hoofd breek om nu snel zaken op te lossen.”

Wat kunt u wel op korte termijn doen?

“Wat ik ga doen? Ik ben er zes maanden en ik wil niet rot doen, maar ik vertel je hele concrete plannen. Ook rond gezondheidsverschillen gaan we veel doen. Dit is echt nieuws, want dat weet nog niemand: we gaan gezond leven makkelijker maken. We organiseren het bij de buurthuizen. Mensen gaan samen koken, samen eten, gesprekken voeren. We gaan echt het sociale stuk meer organiseren.”

Zulke plannen kosten geld. Tegelijkertijd moet Amsterdam op Zorg jaarlijks 5 miljoen euro bezuinigen vanaf 2024.

“Een drama. Ik ga mijn best doen dat bedrag omlaag te krijgen. Maar het is een belangrijke bezuinigingsslag die moet worden gemaakt. We zijn stiekem al aan het kijken wat dat betekent. Bij de wachtlijsten voor de huishoudelijke hulp gaat het niet alleen om geld, maar om gebrek aan mensen. Je kunt dus op plekken nog wel wat geld halen. Ik zeg niet bij de huishoudelijke hulp hoor, maar bij sommige organisaties kan het misschien wel. En misschien is het stout als wethouder, maar mogelijk kan het kabinet ons ook nog helpen.”



Als u terugkijkt op dit jaar, welk cijfer zou u uzelf geven?

“Cijfers geven haat ik. Op school al. Ik denk dat ik meer achter de schermen doe dan mensen weten, dat blijkt ook wel, want ik vertel jullie achter elkaar nieuws. In de raad is het nog niet goed genoeg. Waar kom je dan op uit? Een zesje.”



En over een halfjaar?

“Dan heb ik hopelijk de 9 ruim gehaald.”