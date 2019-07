Zorgpersoneel krijgt in Amsterdam voorrang op woonruimte

Beeld ANP

Met een pakket maatregelen gaat de gemeente de strijd aan met het nijpende en almaar stijgende personeelstekort in de (jeugd)zorg. Het college trekt twee miljoen euro uit voor dit Actieplan Personeelstekorten. Een belangrijk probleem in de zorg is dat het voor veel medewerkers te duur is om in Amsterdam te wonen. De auto parkeren is onbetaalbaar, maar het openbaar vervoer is met wisselende (nacht)diensten ook niet ideaal.

Veel zorgmedewerkers wonen buiten de stad en kunnen daar ook met gemak aan de slag, want overal is een tekort aan personeel. De gemeente moet zorgmedewerkers dus naar de stad lokken, én ze behouden.

Er loopt al een experiment waarbij jongerenwoningen met voorrang beschikbaar worden gesteld voor zorgmedewerkers en leraren. Vanaf 2020 wordt dat uitgebreid. Dan komen zorgmedewerkers via een voorrangsregeling ook in aanmerking voor sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

“De realiteit is dat bedden leeg blijven omdat er geen verpleegkundigen zijn,” zegt wethouder Simone Kukenheim. Volgens haar stemmen de vooruitzichten somber: “Voor 2021 zijn in Amsterdam 2300 extra medewerkers nodig in de zorg en 250 extra in de jeugdzorg. Niets doen is dus geen optie.”

Actieplan

Amsterdam moet dus, benadrukt Kukenheim, een aantrekkelijke stad zijn voor zorgmedewerkers. Het moet ook makkelijker worden om er te komen. Om de afstand naar huis eenvoudiger te overbruggen krijgen vijfhonderd medewerkers in de zorg, het onderwijs en de kinderopvang de mogelijkheid om een maand gratis gebruik te maken van een elektrische fiets.

Het actieplan wordt vanaf september verder uitgewerkt door de Taskforce Personeelstekorten maatschappelijke beroepen. Daarin werkt de gemeente samen met zorginstellingen, opleidingen, zorgverzekeraars en werkgevers, die ook willen meebetalen.

Ook wil Kukenheim in overleg met de werkgevers bereiken dat het makkelijker wordt voor mensen om een baan in de zorg te combineren met ander werk. Nu geldt nog dat mensen met meerdere werkgevers extra belasting moeten betalen over het salaris van de baan met de minste uren. Kukenheim wil die hobbel wegnemen. De hoop is dat de werkgever dit ‘verschil’ wil bijbetalen, zodat de zorgmedewerker niet de dupe is van deze belastingregeling. De verwachting is dat er dan meer mensen de stap naar de zorg zullen maken en daar werkervaring opdoen.

Ook moeten nieuwe zorgmedewerkers beter worden begeleid, iets waar het nu, juist door personeelstekorten, te vaak aan schort.