Zorgondernemers ruziën om in beslag genomen Porsche 911: ‘Het is mijn auto’

De Porsche 911 tijdens de inbeslagname in Bennebroek. De auto staat nu bij een deurwaarder.

Donderdag 13 oktober 2022 was geen topdag voor Mario de Wit. Die druilerige ochtend werd in Bennebroek zijn donkergrijze Porsche 911 – aanschafwaarde in 2016 180.000 euro – weggetakeld en in beslag genomen. Foetsie was het cadeau waarop de inmiddels 67-jarige zorgondernemer zichzelf naar eigen zeggen had getrakteerd toen hij zestig werd.

Of De Wit de bolide ooit terugziet is de vraag. Deze week betoogde hij in de rechtbank in Haarlem dat hij daar het volste recht op heeft. “Het is mijn auto,” herhaalde hij meteen na de zitting. Een voormalig zakenpartner, die achter de beslaglegging zit, betwist dat. Deze stelt dat de Porsche eigendom is van een bv die boven de verslavingszorginstelling hangt waarvoor De Wit actief is.

Auto van de zaak

De Wit is medegrondlegger en bestuurder van Solutions, ooit de grootste particuliere verslavingszorginstelling in Nederland, nu een bescheidener speler met negen locaties, waarvan één in België. Vorig jaar maakte Solutions een doorstart, na het faillissement van een van de bv’s in de ‘kerstboom’ waarvan de instelling onderdeel is.

De boekhouder van een zakenpartner met wie De Wit ruzie heeft gekregen, stuitte bij het navlooien van de balans van een andere bv in de kerstboom op een Porsche. Deze was eigendom van de bv, maar werd in 2019 door De Wit op eigen naam gezet, aldus de boekhouder. De speurtocht was nog niet eenvoudig geweest, want ‘de administratie was een bende’. De Wit ontkent dat.

Wat was er gebeurd?

In 2016 trad De Wit voor een paar jaar in loondienst bij de bv en kon hij niet langer zijn managementfee van 17.500 euro in rekening brengen als inhuurkracht van Solutions. Hij leverde salaris in, maar mocht als compensatie de Porsche gebruiken, aldus de boekhouder: “Hij mocht erin rijden als auto van de zaak, terwijl de bv de auto heeft gekocht.”

Doorgeefluik

De Wit stelt daarentegen dat de bv slechts ‘betaalstation’ en doorgeefluik was bij de transactie, en dat de auto zijn eigendom is en was. Daarin wordt hij bevestigd door de raad van toezicht van Solutions.

Voor De Wit is het klip en klaar. “Dat geneuzel over die auto,” verzuchtte hij nadat de rechter hem vergeefs had gevraagd om nadere documenten. “Ik heb zevenhonderd patiënten, díe zijn belangrijk.”

De Wit woont inmiddels in Portugal, naar eigen zeggen om fiscale redenen. Als niet-ingezetene kan hij de Porsche niet zelf verzekeren in Nederland, aldus De Wit. Daarom – en niet om eventuele schuldeisers te slim af te zijn, zoals de tegenpartij beweert – staat de Porsche nu op naam van zijn nog wel in Nederland woonachtige vrouw. Zij eist 50 euro voor elke dag dat ze de auto, die nu bij een deurwaarder staat, moet missen.

De uitspraak is over zes weken.