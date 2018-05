Zorgondernemer wil toestemming sloop historische panden Zuid

De uitbreiding met 350 m2 van de stadsvilla in de Vondelstraat stuit op steeds meer verzet. Ook daar is erfgoedvereniging Heemschut op tegen. 'Als je dat toestaat, doe je aan geschiedvervalsing.'

Norman Vervat van erfgoedvereniging Heemschut bepleit aanscherping van het bestemmingsplan voor Zuid. "In Zuid wordt te rigoureus gesloopt. Historische interieurs verdwijnen, panden worden verminkt, gevels kapot gestraald. Veel ontwikkelaars kiezen voor grote ingrepen om veel geld te verdienen." Over de ophoging van Emmastraat nummer 36: "Het is wellicht stijlvol gedaan maar dit is geschiedvervalsing en een aantasting van het gezicht van de wijk."



Sebastiaan Capel vraagt zich eveneens af of de stad met alle bouwprojecten niet toe is aan nieuwe regels. "Dat geldt vooral voor die delen van de stad waar die bouwwoede plaatsvindt."



Dit artikel kwam in samenwerking met NRC tot stand.