Zorginstelling vangt covidpatiënt op: ‘Zo heeft het ziekenhuis weer een paar bedden vrij’

Zorginstelling Amstelring in Amsterdam verpleegt normaal gesproken ouderen na een behandeling in het ziekenhuis, maar sinds vrijdag is er nu een covidafdeling, om de druk op die ziekenhuizen te verlichten. Van de tien bedden zijn er al vijf bezet.

De covidafdeling van Amstelring zit helemaal aan het einde van de gang. Een verpleegkundige in gele, beschermende kleding loopt net uit een van de kamers en trekt de deur goed achter zich dicht. De sluis waarmee de ‘gewone’ patiënt kan worden gescheiden van de coronapatiënt is nog niet klaar. Maar als de sluis straks gereed is, kunnen de patiënten van hun kamer komen en op hun eigen afdeling rondlopen.

Deze aparte covidafdeling heeft Amstelring vanwege de toenemende druk in de ziekenhuizen ingericht op haar transferafdeling, in een bijgebouw naast het VUmc aan de De Boelelaan in Amsterdam-Zuid. Van de 24 bedden van de transferafdeling, waar normaal kwetsbare ouderen na een behandeling in het ziekenhuis worden verpleegd, zijn tien bedden bestemd voor mensen met een covidbesmetting. Amstelring zegt een maatschappelijke verantwoordelijkheid te voelen om de acute zorg te ontlasten.

Minder heftig ziek

Op de covidafdeling liggen voornamelijk ouderen, van boven de tachtig. De jongste patiënt is momenteel 73 jaar, de oudste 98. Ze hebben onderliggend lijden als suikerziekte of hartproblemen of overgewicht. Twee van de vijf liggen aan het zuurstof. Ze zijn allen gevaccineerd, maar hebben nog geen boosterprik gehad.

Drie van de vijf patiënten zijn vanuit het ziekenhuis op deze covidafdeling terechtgekomen. “Op verzoek van het ziekenhuis, want dan hebben ze daar weer een paar bedden vrij voor nieuwe patiënten,” zegt arts Floris Booij, specialist ouderengeneeskunde. “Op mijn afdeling zijn de coronapatiënten doorgaans minder heftig ziek dan op de ic.”

Onder hen is een 73-jarige man die na twee weken op de ic geen zuurstof meer nodig had. Hij had net als de andere mensen die na een besmetting van de ic afkomen een langere isolatieperiode nodig, zegt Booij.

Een andere man woonde nog thuis en kwam na een besmetting op de covidafdeling terecht. Hij lijdt aan dementie en ging twee dagen in de week naar dagbesteding. “Door corona is hij geestelijk en fysiek achteruitgegaan. Hij liep achter een rollator en is nu bedlegerig. Hij heeft fors ingeleverd in zijn functioneren.”

Huiskamer in kerstsfeer

De meeste patiënten zullen er naar schatting enkele weken liggen voordat ze naar huis of een verpleeghuis kunnen. Om hun verblijf wat te veraangenamen, is een huiskamer ingericht waar ze een kop koffie kunnen drinken of terechtkunnen voor een gezelschapsspel, het lezen van de krant of een gesprek. Een medewerker van Amstelring is net bezig de huiskamer in kerstsfeer te brengen.

“We willen het hier huiselijker maken,” zegt verpleegkundige Eefje Bode (24). “Een covidafdeling in het ziekenhuis is klinisch en veel geïsoleerder. We merken dat mensen het fijn vinden als het gezellig is.”

Bode werkt zowel op de ‘gewone’ transferafdeling als op de covidunit van Amstelring. Ze heeft eerder covidzorg gedaan en vindt dat zwaarder. “Maar dat komt vooral door het werken in beschermende kleding. Ik vind het fijn om de mensen op de covidafdeling te helpen. Het is ook mooi om te zien als ze opknappen.”

Het OLVG en Amsterdam UMC onderzoeken momenteel of ze de covidzorg in bepaalde ziekenhuizen kunnen concentreren.

Weg uit het ziekenhuis

Het is niet de eerste keer dat Amstelring een covidafdeling heeft. Vanaf december 2020 heeft de instelling vier maanden lang de gehele transferafdeling ingericht als covidafdeling. Ook zorginstellingen Amsta en Cordaan hebben bedden beschikbaar gesteld voor covidpatiënten.

Hoe het ziekteverloop er de komende maanden uit gaat zien, is koffiedik kijken. Booij: “We hopen dat het een minder heftig beloop zal krijgen. Begin 2020 kwamen de mensen veel zieker binnen. Ze waren er slechter aan toe, zaten veel aan het zuurstof en gingen soms snel achteruit. Nu is een van de vijf besmette patiënten ernstig ziek.”

Verschillende patiënten ervaren de verhuizing van het ic-bed van het ziekenhuis naar de covidafdeling van Amstelring verschillend, zegt Booij. “De man met dementie ziet de verpleegkundige steeds in beschermende kleding. Hij kan het niet meer overzien. Maar de 73-jarige man was blij dat hij hierheen kon en uit het ziekenhuis weg mocht. Dit is toch een stap vooruit, zei hij.”