Zorginstelling Amsta droeg ook schoonmakers bij vaccinatie voor

Beeld BELGA

RTL Nieuws meldt dat een zorginstelling in Schiedam ook het bestuur liet inenten. Omdat die medewerkers niet direct in contact staan met cliënten en patiënten is dat tegen de richtlijnen; het is simpelweg een vorm van voorkruipen. In Zuid-Holland gebeurde het bij negen zorgorganisaties.

Fout

Het Amsterdamse Amsta gaf vrijwilligers op voor vaccinatie, terwijl dat evenmin de bedoeling is. Zelfs vrijwilligers die al niet meer actief waren, mochten op voordracht van Amsta twee prikken halen bij de GGD. “Dat was een fout,” erkent een voorlichter van Amsta.

Dat Amsta actieve vrijwilligers opgaf voor vaccinatie, vindt de organisatie geen fout. Het is te wijten aan tijdsdruk en onduidelijkheid over de richtlijnen, aldus de voorlichter. “Aanvankelijk kwam iedereen in aanmerking die direct contact had met cliënten, maar daarna vielen vrijwilligers af. Maar wij hadden die vrijwilligers toen al een brief gestuurd, waarmee ze zich bij de GGD konden aanmelden voor de vaccinatie. Vanwege gebrek aan tijd was dat niet meer terug te draaien.”

Schoonmakers

Ongeveer 350 vrijwilligers van Amsta - op een totaal 550 - werden voorgedragen voor vaccinatie. Hoeveel van hen zijn gevaccineerd, is onduidelijk. “Dat mogen we op grond van privacywetgeving niet vragen.” Ook schoonmakers bij Amsta mochten zich laten inenten, terwijl dat volgens de later aangescherpte richtlijnen evenmin mocht. Bestuursleden of andere kantoormedewerkers mochten zich bij Amsta niet vaccineren.