Zorgen transportsector om afsluiten bruggen door hitte

Dat schrijft Evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven.



De belangenbehartiger nodigt wethouder Sharon Dijksma (Verkeer, Vervoer, Water en Luchtkwaliteit) uit voor een gesprek. "Betrouwbaarheid is cruciaal bij het bevoorraden van bedrijven en daar willen wij dan ook afspraken over maken met de wethouder," aldus adjunct-directeur Joost Sitskoorn.



Goederentrein

"Bedrijven moeten er op kunnen bouwen dat vaarwegen toegankelijk blijven, ook als het langere tijd warmer is dan normaal. We kijken graag met het stadsbestuur hoe we in de toekomst dit type storingen kunnen voorkomen," aldus Sitskoorn.



"Het gaat steeds vaker om grote volumes goederen waarop bedrijven ook hun hele interne logistiek moeten inrichten. Het is niet eenvoudig om dat soort processen snel door andere voertuigen zoals een vrachtauto of goederentrein over te laten nemen."



Koelen met water

Begin deze week werd voor de scheepvaart de Oostroute tot nader order gestremd en dinsdag kwam daar de Westroute bij. Door de warmte zet het metaal van de bruggen uit, waardoor deze niet meer geopend kunnen worden. Door de aanhoudende hitte lukt het niet meer de bruggen voldoende te koelen met water uit de grachten.