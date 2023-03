Zorgen over vertrek predikantenopleiding VU: ‘Studenten zullen zich terugtrekken in eigen bubbel’

Beeld ANP

De predikantenopleiding van de Protestantse Theologie Universiteit (PThU), momenteel gevestigd aan de faculteit religie en theologie (FRT) van de Vrije Universiteit, wil vanaf 1 september 2024 in Utrecht zitten. Naast de predikantenopleiding in Amsterdam heeft de PThU ook een kleinere vestiging in Groningen. “Twee locaties waren onhoudbaar: inefficiënt, duur, het belemmert de vorming van een hechte academische gemeenschap tussen studenten, docenten en externe gasten,” zegt Maarten Wisse, rector van de PThU.

Het vertrek roept vraagtekens op bij theologen van beide faculteiten. Twintig van hen ondertekenden in maart een brief, waarin ze hun zorgen uitten over de versplintering van de opleiding. “Theologie is in Nederland al aan het versplinteren, dat moeten we niet nog erger maken,” zegt Matthias Smalbrugge, professor religie en theologie aan de VU.

Ruim tien jaar heeft de PThU aan de VU bij de faculteit religie en theologie gezeten. Samen verzorgden zij de bachelor theologie joint degree, die nu moet stoppen. Studenten die de opleiding momenteel volgen, kunnen deze afmaken. Wie zich in 2023 wil inschrijven, wordt aangeraden dit bij een andere bacheloropleiding aan de faculteit te doen, in Amsterdam of in Groningen.

De gezamenlijke bachelor had ook een nadeel, zegt Wisse. “Er werd concurrentie gecreëerd. Soms waren we het niet eens over het studieprogramma.”

Jammer

Eerstejaars masterstudent aan de PThU Tamar Karman (22) vindt het erg jammer dat de opleiding gaat verhuizen. “Ik ben bang dat we in een bubbel komen, want we worden niet meer blootgesteld aan andere academische vakken of andere denkbeelden en religies.”

Karman, die in Amsterdam woont, zit in het eerste jaar van haar driejarige master en verhuist mee naar Utrecht. “De reden dat ik voor de VU en de gezamenlijke bachelor heb gekozen, is om kennis te maken met andere religies, zoals het jodendom en de islam, en andere denkbeelden.”

Karman zegt te begrijpen dat de PThU een eigen plek wil en zich wil profileren. “Maar ik denk ook dat er heel veel kennis verloren gaat.”

Dat onderschrijft professor Smalbrugge. “Als je breekt met een universiteit, ben je niet meer verbonden met het academische. De studenten in Utrecht zullen straks alleen maar met het kerkelijke worden geconfronteerd en zich steeds meer terugtrekken in hun eigen bubbel. Dat is jammer, want theologie is al zo versplinterd in Nederland. Terwijl theologie samen met andere disciplines een belangrijke rol kan spelen in alledaagse debatten in de samenleving. Ik denk ook dat door dit besluit minder studenten ervoor kiezen de predikantenopleiding te volgen.”

Brief

Naar aanleiding van de brief zijn de besturen van beide faculteiten maandagavond rond de tafel gaan zitten. “De studenten mogen niet de dupe zijn van dit besluit. Daarom zullen we hard ons best doen om te kijken wat we gezamenlijk kunnen doen. Zo kunnen we in onze bachelor theologie een vakkenpakket opnemen voor studenten die geïnteresseerd zijn in de predikantenopleiding,” laat Ganzevoort weten. “Zodat ze later kunnen doorstromen naar een predikantenopleiding.”

Ook kunnen studenten een minor kiezen, aan de VU of aan de PThU. “We willen het beste voor onze studenten.”