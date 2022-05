Zorgen over veiligheid rond schip met Russische lading

Het schip Sunny Liger ligt in de Noordzee voor anker voor de kust van IJmuiden. Beeld MARTENS MULTIMEDIA/ANP

Zowel de haven van Amsterdam als de gemeente wil het schip niet laten aanmeren. Daartoe was zondag overigens nog geen verzoek gedaan.

De vanuit het Russische Primorsk vertrokken olietanker hield de gemoederen het hele weekend bezig. Het had aanvankelijk Zweden als bestemming, maar daar verzetten de havenarbeiders zich tegen het aanmeren vanwege de Russische lading. Vervolgens zette de kapitein vrijdag koers richting Nederland. Uiteindelijk ging het voor IJmuiden voor anker op de Noordzee.

Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam hebben maritieme diensten zoals loodsen en slepers vanwege alle commotie ‘zorgen over de veiligheid’ rond het schip.

Doordat het onder de vlag van de Marshalleilanden vaart, valt de tanker niet onder de sancties die Rusland zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne, maar ook in Nederland ontstond al snel grote weerstand.

Solidariteit

Nadat de Oekraïense ambassadeur erop had gewezen dat de Sunny Liger koers had gezet naar Nederland, riep vakbond FNV havenarbeiders vrijdag op het schip niet te lossen, uit solidariteit met de collega’s in Zweden. Bestuurder Niek Stam sloot dit weekend niet uit dat ‘een hele mensenmassa op de been kan komen’ als het schip de haven ingaat. Hij zei niet of de FNV dat zou aanjagen.

Door de ophef zou het bijvoorbeeld kunnen dat mensen rond de sluis gaan hangen of in het water springen, zei directeur Kees Noorman van het bedrijvennetwerk Oram.

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken benadrukte vanaf het begin dat het kabinet juridisch niets kan doen om het schip te weren, omdat het niet onder Russische vlag vaart én Russische olie en gas zijn uitgezonderd van Europese sancties. Wel noemde Hoekstra de oproep van FNV aan havenpersoneel om niet te helpen bij het aanmeren ‘hartstikke goed’.

Kamervragen

De gemeente Amsterdam noemde het ‘onwenselijk’ als de Sunny Liger de olie in de Amsterdamse haven zou lossen. “We staan achter de havenmedewerkers,” zei een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema dit weekend.

Tweede Kamerleden Kati Piri (PvdA) en Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) hebben Kamervragen gesteld over de kwestie. Zij willen van het kabinet weten welke bedrijven van plan zijn (of waren) om de olie van het schip te lossen of te kopen. Ook zijn Piri en Omtzigt benieuwd of er de laatste weken meer schepen met Russische olie of kolen zijn aangemeerd in Nederlandse havens.