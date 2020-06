Zorgen over tijdelijke pont in Oost: ‘Het is hier nu al te druk’

Reizigers met mondkapjes bij de pont achter Amsterdam CS. Beeld ANP

Een aantal ouders op het schoolplein van basisschool De Achthoek vindt het nu al riskant kinderen zelfstandig naar school te laten fietsen. “Ik fiets altijd mee, verkeer komt hier van alle kanten,” zegt de een. Een andere ouder: “Het is hier nu al te druk, als de school straks aan een doorgaande route voor honderden fietsers komt te liggen, wordt het nog slechter.”

De Achthoek telt zevenhonderd leerlingen op twee locaties, Sporenburg en de Oostelijke Handelskade. Als de pontverbinding tussen het Zeeburgereiland en Sporenburg er komt, ontstaat een nieuwe doorgaande route voor fietsers en scooters.

Schooldirecteur Swaan Rutten houdt haar hart vast. “Er liggen hier nu al heel ingewikkelde punten. Waar de Verbindingsdam uitkomt op de Ertskade is het extreem onoverzichtelijk. Als daar straks honderden fietsers tegelijk passeren, creëer je een ­situatie waaraan je startende verkeersdeelnemers niet mag blootstellen. Dit is een fietssnelweg.”

Het gemeentelijke voornemen voor een pont gaat om een tijdelijke verbinding, later op te volgen door een fietsbrug. Over dat plan wordt al jaren gesteggeld tussen buurten en beleidsmakers. Ook bij de pont als tijdelijke oplossing vreest het Oostelijk Havengebied hordes fietsers door de wijken. Daar is de buurt niet op ingericht, klinkt het nog steeds.

Onverantwoord

Leon Burgersdijk, voorzitter van de medezeggenschapsraad van De Achthoek, noemt het onverantwoord. “Dat zijn misschien wel 12.000 fietsers per dag. ’s Morgens zal het grootste deel van Zeeburgereiland komen, maar straks wordt het ook andersom druk, als middelbare scholieren ook meer en meer die kant opgaan.”

Is die angst terecht bij pontpassagiers? Burgersdijk: “Dit geeft pieken waardoor het op verschillende momenten bijna onmogelijk wordt de route over te steken. Deze verkeersdeelnemers zijn heel kwetsbaar, dat is gewoon niet veilig.”

Er zijn de hele dag leerlingen buiten, zegt directeur Rutten. “Onze gymzaal zit aan de andere kant, op de J.F. van Hengelstraat. Leerkrachten fietsen daarheen met dertig kinderen. Anderen gaan er soms zelfstandig heen, als ze als eerste gym hebben. Ik maak me zorgen over de veiligheid.”

Beiden begrijpen de wens om het Zeeburgereiland en IJburg beter bereikbaar te maken. Rutten: “Maar mijn belang is de veiligheid van de leerlingen en de leerkrachten. We hebben al veel gesproken met allerlei ambtenaren, maar in de planvorming zien we niets terug van onze zorg.”

Groeiende wijken Zeeburgereiland en IJburg groeien in ruim tien jaar naar 70.000 bewoners. Fietsers die naar de rest van de stad willen, moeten over de Amsterdamse­brug of de fietsbrug vanaf IJburg. Voor een betere verbinding wil de gemeente een fietsbrug bouwen, die volgens alle onderzoeken het gunstigste aansluit op de kop van Sporenburg. Mede omdat de aanleg samenhangt met beslissingen over een brug over het IJ, zal het nog lang duren voordat de brug voor Sluisbuurt en Zeeburgereiland er komt. Een pontverbinding is tot 2028 een alternatief. Volgens de gemeente is zo’n tijdelijke pontverbinding relevant door de komst van de middelbare school Cartesius 2 in 2020, de vestiging van Hogeschool Inholland vanaf 2022 en de groeiende aantallen bewoners.