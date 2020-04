Zorgen over thuisprostitutie: ‘Een hoop klanten zijn zelf ook bang, hoor’

De Wallen zijn dicht. De klandizie zoekt zijn heil nu deels online. Beeld Martin Dijkstra

De 50-jarige Marloes is al 25 jaar sekswerker in verschillende clubs op de Wallen. Ze staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als zzp’er en kan geen aanspraak maken op bijzondere bijstand van de overheid. “Ik val buiten elke regeling,” zegt Marloes (haar werknaam). “Maar ik heb ook mijn vaste lasten. Er wordt elke maand geld van mijn rekening geschreven, bijvoorbeeld voor mijn auto, die ik maandelijks betaal. Ik heb kinderen die moeten eten en ik moet geld sturen naar mijn familie in het buitenland.”

Haar inkomsten zijn sinds de seks­clubs moesten worden gesloten drastisch afgenomen. Ze schat dat ze ongeveer een kwart verdient van haar normale inkomen. Klanten nodig ze nu bij haar thuis uit – haar kinderen, die al studeren, weten wat voor werk ze heeft.

Adverteren doet ze niet, zegt ze. “Ik heb een vast klantenbestand. Die klanten benaderen mij. De behoefte is groter dan de angst. Daar ben je mens voor.”

Natuurlijk is ze ook bang dat ze het corona­virus oploopt, zegt ze. “Ik laat mijn klanten eerst bij mij thuis douchen. Dan is het schoon aan de buitenkant. Ik zorg dat er geen speekselcontact is: niet zoenen en altijd veilig. Een hoop klanten zijn zelf ook bang, hoor.”

Grenzen en eisen

Ze heeft momenteel zo’n acht klanten per week. Ook voor volgende week staat alweer een aantal afspraken in haar agenda. “In het begin, toen het coronavirus pas speelde, was het een stuk stiller. Toen Rutte op televisie was geweest, had ik maar één klant. Men was erg geschrokken.”

Ze is niet de enige sekswerker die thuis werkt, zegt ze. “Ik ken meer mensen die thuiswerken of ergens een plek huren of in de escort werken. Ik ga trouwens zelf ook naar klanten toe.”

Ze ziet dat niet als gevaarlijk. “Ik stel mijn grenzen en eisen, zoals dat douchen. Ik maak er een leuk spelletje van: ik blijf niet aan de kant staan, het is samen douchen. Je probeert er toch wat leuks van te maken. Thuis gaat het al rechttoe rechtaan.”

Amsterdam telt ongeveer 4000 tot 7000 sekswerkers. “De grootste groep zit thuis. Naar schatting is ongeveer een kwart aan het thuiswerken,” zegt Heleen Driessen, vertrouwenspersoon van Prostitutie en Gezondheidscentrum P&G292. “De vrouwen hebben toch geld nodig. Voor de huur of voor hun familie. Laatst zei een Bulgaars meisje: ik moet gewoon geld opsturen naar mijn familie, want die heeft echt niets. Zij werkt nu vanuit huis.”

Burgemeester Femke Halsema liet donderdag in de een commissie van de gemeenteraad weten dat ze onderzoekt of erotische sites kunnen worden geblokkeerd, vanwege het besmettingsgevaar voor sekswerkers. Sites als Kinky, Sexjobs en Planet Romeo zijn met hun advertenties nog steeds in de lucht. Halsema temperde wel de verwachtingen; eenvoudig zou dergelijke blokkering niet zijn.

Alarmknop

Escort Lyle Muns (26) van MyRedLight werkt zelf niet, maar hij ziet wel een groep die doorwerkt. “Het zijn sekswerkers die niet geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en de ongedocumenteerden. Dat zijn mensen die in financiële nood komen als ze niet doorwerken, omdat ze geen aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstand.”

Hij maakt zich zorgen over de risico’s. “Gaan ze door met werken, dan ontstaat besmettingsgevaar. Bovendien zijn sekswerkers die normaal in clubs of achter de ramen werken gewend aan veiligheid. De beheerder is in de buurt en komt meteen als de alarmknop in de kamer wordt ingedrukt. Dat valt weg.”

Maar het is ook een kwestie van vraag en aanbod. Muns: “Het werkt twee kanten op. Er zijn ook klanten die willen afspreken.”