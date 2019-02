Zorgen over overlastgevers Alexanderplein

Een man stond drugs te gebruiken in de hoek van ons portiek

"Je zult nooit weten van wie de spuit is waarmee mijn zoon thuiskwam. We zijn gelijk bij de arts geweest om te kijken of hij niets had opgelopen. Gelukkig was dat niet het geval, maar je gaat je toch zorgen maken. Het blijft gevaarlijk. Je kunt je kinderen zo niet meer buiten laten spelen."



Portieken

Een rondje langs de huizen bij het plein leert dat er in de portieken van alles ligt wat wijst op drugsgebruik: opgerolde briefjes, zilverfolie en lege drugszakjes. Mensen zijn bang voor wat ze aantreffen als ze de deur uitgaan.



Een student die 's avonds zijn huis verliet trof iemand aan voor zijn deur. "Ik deed de deur open en toen zat er een man drugs te gebruiken in de hoek van ons portiek. Je schrikt dan toch wel even."



Bij een ander studentenhuis vertelt een bewoner hoe ze iemand van de groep ­lege bierkratten uit hun tuin zagen stelen. "Toen zijn we er achteraangegaan en kregen we onze lege kratten terug."



Kerstbomen

Een buurtbewoonster, die al zeven jaar naast het plein woont, ervaart steeds meer overlast van de groep. "Het begon paar maanden geleden met twee man, maar nu zitten er soms bijna twintig. Hun behoefte doen ze in de bosjes langs de Muiderpoort, dat kan ik zien vanuit mijn huis."