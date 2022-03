Zorgen over mensenhandelaren rond Oekraïense vrouwen op Centraal Station

Oekraiense vluchtelingen na aankomst met de trein vanuit Berlijn op Amsterdam Centraal waar de eerste opvang en registratie van de vluchtelingen plaatsvindt. Beeld ANP

Volgens het Rode Kruis zijn er signalen dat mensenhandelaren halverwege de reis in treinen stappen en jonge meisjes aanspreken. Ook zijn in Oekraïne busjes gespot met mensen die alleen vrouwen willen ophalen. De Duitse politie heeft 650 extra agenten ingezet op treinstations om smokkelaars eruit te pikken. Met name Hauptbahnhof Berlin vormt een probleem. “We zien dat criminelen uit de prostitutie proberen om de moeilijke situatie waarin vluchtelingen zitten te misbruiken,” zei de voorzitter van de Duitse politiebond tegen nieuwsagentschap Redaktionsnetzwerk Deutschland.

In Amsterdam heeft de gemeente bij de verschillende opvanglocaties beveiliging ingeschakeld om een veilige aankomst te garanderen. Er wordt in de treinen en op het station ook gewaarschuwd geen paspoort af te geven aan mensen die niet van officiële instanties zijn.

Tot concrete signalen heeft de extra beveiliging nog niet geleid. “De opvang van Oekraïense vluchtelingen brengt het risico met zich mee dat personen met mogelijk verkeerde intenties worden aangetrokken. Dit hebben we ook in het verleden gezien bij de opvang eerdere vluchtelingenstromen, waarna de politie toen diverse keren een onderzoek is gestart en meerdere aanhoudingen heeft verricht. Er zijn op dit moment wel vermoedens, maar er is geen concrete informatie dat er sprake is van mensenhandel en/of uitbuiting,” zegt een woordvoerder van de gemeente Amsterdam.

Gemeente en politie zijn alert op signalen. “Portiers van de verschillende opvanglocaties worden onder meer getraind op het herkennen van signalen mensenhandel, alle medewerkers en vrijwilligers worden geïnformeerd en gevraagd alert te zijn en er worden via het aanmeldpunt en op de verschillende locaties folders met veiligheidstipsmeldingsopties voor mensenhandel verspreid. Bij verdenking van mensenhandel vragen we mensen om direct contact op te nemen met de politie. Dat kan ook anoniem,” zegt de woordvoerder.

Marieke van den Berg, programmaleider mensenhandel binnen het Rode Kruis, maakt zich zorgen. “Seksuele uitbuiting, gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting, gedwongen crimineel werk – bij eerdere grote vluchtelingenstromen zagen we dit ook gebeuren.”