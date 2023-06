Zorgen om veiligheid op scholen, gemeente Amsterdam investeert miljoenen

Spinoza20first kreeg eind mei te maken met een online bedreiging Beeld Eva Plevier

De gemeente maakt 4,5 miljoen euro vrij voor veiligheid op scholen. Het geld gaat de komende vier jaar naar middelbare scholen, het mbo en het primair onderwijs. Dat is nodig omdat de verharding op straat steeds vaker de scholen binnensluipt, zegt onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Ze merkt dat scholen vaker de deur openzetten voor hulp. Voorheen was de focus vooral om goed onderwijs te verlenen, maar dat is ingewikkeld als het onveilig is. Hoewel de jeugdcriminaliteit in Amsterdam in de breedte afneemt, zijn er heftige incidenten. Met name in Zuidoost en Nieuw-West, waarvoor ook extra middelen beschikbaar zijn om het afglijden en doorgroeien in de (drugs)criminaliteit tegen te gaan.

Met het geld moeten de scholen betere hulp krijgen. Moorman: “De steun is altijd op aanvraag van de school. We kunnen niks opleggen.” De samenwerking met leerplichtprofessionals wordt op veel scholen geïntensiveerd. Een afwezige leerling wordt straks niet alleen gemeld bij de leerplichtambtenaar, maar als de school aan de bel trekt wordt ook nader onderzocht wat achter het verzuim zit.

Leeft de leerling in armoede, is het kind in de criminaliteit aan het belanden of is het thuis onveilig? Alles om erger te voorkomen. Dat is ook het doel van de grotere rol die jongerenwerkers en straatcoaches krijgen om zorgelijk gedrag bij kinderen tijdig te signaleren.

Geen draaiboek beschikbaar

Experts uit de Top 400-aanpak – waarin de gemeente en organisaties als de politie, GGD en jeugdbescherming samenwerken om te voorkomen dat jongeren opnieuw in aanraking komen met de politie – komen beschikbaar voor scholen. Zij kunnen adviseren bij complexe zaken. Wat is bijvoorbeeld wijsheid als kinderen messen meenemen naar school? Moet je dan die leerlingen de toegang tot de klas ontzeggen?

Eind mei sloot middelbare school Spinoza20first in Amsterdam-Oost de deuren na een bericht op Snapchat over een mogelijke schietpartij. In de dagen daarna kregen nog eens circa twintig middelbare en basisscholen vergelijkbare bedreigingen. Veel onderwijsinstellingen bleken geen helder draaiboek te hebben over hoe om te gaan met dergelijke calamiteiten, bleek uit een reconstructie van Het Parool.

Het riep bij scholen ook andere vragen op: hoe moeten wij hierop reageren? Wat doet zo’n incident met de leerlingen en leraren? En: hoe is het gesteld met onze veiligheid en is hulp van buitenaf nodig?

Vorig jaar werd de zeventienjarige Roffinho in Zuidoost doodgeschoten. De dader was een jongen van zestien, die op dezelfde school zat. Moorman: “Zo’n heftige gebeurtenis komt ook op de school binnen. Dat raakt klasgenoten, docenten. De school was blij met de veiligheidscoördinator die er al was, om hen bij te staan. Die veiligheidscoördinator kan bij andere voorvallen weer de verbinding zijn met jeugdzorg.”

David Hielkema schrijft over de Amsterdamse politiek en is gespecialiseerd in onderzoeksverhalen. Tips of reageren? d.hielkema@parool.nl