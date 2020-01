Zorgen om roofbendes bij rockconcerten in Amsterdam

De gestolen telefoons tijdens het concert van Sum 41 in Afas live. Beeld Politie Amsterdam

Daarom vormen concertorganisator Mojo en de Nederlandse politie samen een team in de strijd tegen de bendes en waarschuwen concertliefhebbers goed op hun spullen te letten.

Voor ruim honderd liefhebbers van Sum 41 in AFAS Live (5000 bezoekers) en Slipknot in Ziggo Dome (19000 bezoekers) eindigde de avond in een deceptie: na afloop van het concert bleek hun mobiele telefoon gestolen. Vaak zonder dat ze het door hadden. De daders weten precies waar ze mee bezig zijn en kiezen gericht hun concerten en slachtoffers (jonge, springende mensen) uit.

“We zien dat bij concerten waar zogenaamde ‘moshpits’ ontstaan regelmatig veel waardevolle spullen ontvreemd raken”, vertelt Jelmer Geerds van de Amsterdamse politie. “We zien ook dat er internationale bendes actief zijn die in verschillende landen opereren en doelbewust toeslaan wanneer concertbezoekers wild tegen elkaar aan springen en het dus niet opmerken als een zakkenroller juist op dat moment toeslaat.”

‘Mijn avond was verpest’

Robin Daniels (31) uit Breda weet er tot zijn grote spijt alles van. Zijn mobiele telefoon, een iPhone X met een waarde van 1100 euro, verloor hij dinsdag bij het uitverkochte concert van Slipknot in de Ziggo Dome. Een zakkenroller zag zijn kans schoon en griste de telefoon vliegensvlug uit zijn broekzak. “In eerste instantie dacht ik dat ik hem misschien door het springen kwijt was geraakt. Tijdens het zoeken werd ik aangesproken door iemand die zei dat ik al de zevende was die gerold was. Toen heb ik het zoeken naar mijn telefoon maar opgegeven.”

Volgens Daniels lagen er na afloop talloze hoesjes en simkaarten op de grond. Gedumpt door de dieven. Concertgangers zochten wanhopig naar hun spullen. “Bij de servicebalie stonden na het concert zeker zestig slachtoffers. Allemaal met hetzelfde probleem: telefoon weg. Ik weet bijna zeker dat er niet één, maar meerdere mensen in de Ziggo Dome waren voor allesbehalve het concert. Mijn avond was in elk geval goed verpest.” Daniels heeft aangifte gedaan en weet inmiddels dat zijn telefoon zich in Duitsland bevindt. Toeval of niet: Slipknot gaf daar een dag na de Ziggo Dome een concert.

Wielrenbroek

In Afas Live liep vorige week dinsdag een 34-jarige Roemeen tegen de lamp toen hij na het concert van punkrockband Sum 41 naar buiten wilde lopen. Hij had in totaal 26 gestolen telefoons verstopt in een strak wielrenbroekje, dat hij onder zijn kleding droeg. Hij werd gepakt nadat meerdere personen tijdens het concert hadden aangegeven dat hun telefoon was gestolen. Een beveiligingsmedewerker fouilleerde de man bij de uitgang en vond 27 toestellen. Eén bleek van de Roemeen zelf, de rest gestolen.

Het Openbaar Ministerie noemde zijn handelswijze een schoolvoorbeeld van banditisme en sprak van een rooftocht. Vermoedelijk was de man ook betrokken bij de grootschalige telefoondiefstal bij de Sum 41-show in Antwerpen, een week eerder, en maakt hij deel uit van een georganiseerde groep zakkenrollers die internationaal actief is. Zij volgen specifieke bands van concert naar concert en reizen heel Europa door op zoek naar nieuwe slachtoffers.



“Als wij signalen vanuit de tour krijgen dat er zakkenrollers actief zijn of dat we andere aanwijzingen hebben dat er een risico op diefstal is, informeren we niet alleen onze security om extra op te letten maar ook ons publiek,” zegt Marjanne Manders van concertorganisator Mojo. “Dat doen we meestal bij de entree, in de zaal en soms ook voorafgaand in de informatiemail die we versturen. We hebben ook nauw contact met de zaal en politie om gezamenlijk hiertegen op te treden.”

Een beweging

Volgens Mojo is het geen trend, maar ‘een beweging’ die af en toe opkomt. “Het is wel zorgelijk dat áls het eenmaal gebeurt, het vaak om een groep georganiseerde zakkenrollers gaat,” zegt Manders. Ze bevestigt dat het rollen van mobiele telefoons met name gebeurt bij concerten waar het vooraan bij het podium druk is, bijvoorbeeld dus door een moshpit. “Maar het is niet zo dat dit bij alle hardrock/metalconcerten speelt en ook niet dat het alleen voorbehouden is aan deze concerten,” benadrukt ze. “Het kunnen ook concerten zijn waar veel jonge bezoekers op afkomen die minder alert op diefstal zijn. In de drukte hebben zij niet in de gaten dat iemand een telefoon steelt.”

Bij grote concerten in de Ziggo Dome en Afas Live is doorgaans al veel beveiliging aanwezig. Vanuit internationale samenwerking zet ook de politie extra mensen in wanneer er een concreet vermoeden bestaat dat zakkenrollers zullen toeslaan. Politiediensten uit verschillende landen werken nauw samen en wisselen informatie over dit soort risicoconcerten met elkaar uit.

Oproep

De politie doet naar aanleiding van de grootschalige diefstal van telefoons een dringende oproep aan concertliefhebbers. “Wees extra alert bij concerten waarbij ‘moshpits’ ontstaan,” waarschuwt de woordvoerder. “Berg je telefoon, portemonnee en andere waardevolle spullen goed op, bij voorkeur in zakken met een ritssluiting of in een afgesloten tas. Mocht je zakkenrollerij zien, onthoud dan goed het signalement van de verdachte of maak een foto of video en sein direct de politie in. Zo kunnen we de daders opsporen en aanhouden.”



Een woordvoerder van Afas Live ontkent dat er sprake is van een trend en wil op andere vragen niet ingaan.