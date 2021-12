Zorgen om natuurvergunning Schiphol: ‘Mogelijk minder vluchten’

Beeld ANP

Dat zeggen betrokkenen na een bericht van de NOS.

Het kabinet dacht jarenlang bij de groei van Schiphol en de opening van Lelystad Airport weg te komen zonder zo’n natuurvergunning, die in kaart brengt hoe de activiteiten van de luchthaven bijdragen aan de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder stikstof. Actiegroepen die strijden tegen Lelystad haalden daar echter een streep door.

Voor Lelystad ligt die vergunning er inmiddels. Het kabinet stuurde het ontwerp voor eenzelfde stuk voor Schiphol begin dit jaar na de Kamer, nadat het ministerie van Landbouw er zijn zegen aan had gegeven. In maart konden betrokkenen er hun mening over geven in een eerste inspraakronde.

Klimaatneutraal in 2030

Maar de geschetste maatregelen, waaronder de belofte van Schiphol om in 2030 geheel klimaatneutraal te zijn, minus de uitstoot van vliegtuigmotoren, lijken onvoldoende te zijn. Het gat zou alleen zijn te dichten als het aantal vluchten flink omlaag gaat, of dat andere ‘veroorzakers’ sterk worden beknot. In het laatste geval gaat het vooral om de agrarische sector, maar ook om de industrie en het wegverkeer.

Schiphol spreekt zulke ingrepen tegen. Eerder meldde een stikstofcommissie onder leiding van Johan Remkes (onder meer voormalig commissaris van de Koning in Schipholprovincie Noord-Holland) dat de luchthaven en het daaraan gerelateerde vliegverkeer verantwoordelijk is voor een tiende procent van de totale stikstofuitstoot in Nederland.

Daarbij is echter beperkt gemeten, tot een hoogte van maar 914 meter, wat rondom de luchthaven alleen bij de start en landing wordt bereikt. Metingen hoger zijn ingewikkeld, omdat daar de herkomst van stikstofuitstoot moeilijk is te relateren aan een bron.

De natuurvergunning betreft de huidige situatie. Voor de kabinetsplannen waarin Schiphol groeit naar 540.000 vluchten, moeten opnieuw milieuonderzoeken worden gedaan. De kans dat een volgend kabinet die plannen onverkort handhaaft, is klein. Beoogde regeringspartijen D66 en Christenunie hebben zich er in hun verkiezingsprogramma’s tegen gekeerd.