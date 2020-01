Zorgen om gevaarlijk bankje: ‘Iemand kukelt zo het water in’

Het bewuste bankje aan de Korte Prinsengracht. Beeld Jakob Van Vliet

“Je hoeft er niet voor doorgeleerd te hebben om te zien dat dit een trekpleister voor pech is,” zegt een medewerker van het koffiehuis voor dak- en thuislozen in de Haarlemmerstaat, die vertelt dat daklozen elkaar regelmatig bij het bankje ontmoeten.



Twee mannen leunen tegen de achterkant van het bankje – met hun gezicht naar de weg – en eten een broodje, gekocht bij de kaaswinkel aan de andere kant van het water. Waarom ze niet zittend lunchen? Het bankje is vochtig ‘en als je opstaat moet je opletten dat je niet in het water terechtkomt’.

Het is precies wat Walter Weg (45), voorzitter van de Reddingsbrigade Amsterdam, zorgen baart. De Reddingsbrigade wil van het bankje af op die plek. “We willen preventief handelen. Een object waarop je kunt zitten of waartegen je kunt leunen, trekt logischerwijs mensen aan. Als we nu iets doen, kunnen we wellicht een leven redden.”

Boosdoener

Net als de medewerker van het koffiehuis vertelt Weg dat er rondom het bankje regelmatig daklozen een sigaretje roken of lanterfanten. Maar ook een moeder met kinderen die even bij het water wil zitten, kan in de problemen komen. Er zit net één stap ruimte tussen het zitvlak en de rand van de kade. “Je hoeft maar even niet op te letten en iemand kukelt het water in.”

In het afgelopen jaar rukte de brandweer drie keer uit voor een persoon in de Korte Prinsengracht. Twee van de drenkelingen overleden.

De gemeente is op de hoogte van de voorvallen en wil eerst zeker weten dat de bank de boosdoener is voor ze al dan niet wordt verplaatst. “Dat wordt onderzocht,” zegt een woordvoerder.

Weg ziet het bankje het liefst verdwijnen of, vooruit, een paar meter van de kade af geplaatst worden. Waterdicht is dat plan natuurlijk niet, weet hij. De kans dat er iemand in de gracht valt, is er áltijd. Maar, benadrukt hij nogmaals, preventie is het beste. “Dat bankje verplaatsen lijkt me de goedkoopste, snelste en makkelijkste oplossing.”