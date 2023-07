Zorgen om extreem gedrag van kinderen op Amsterdamse basisscholen: ‘Gaat hij mij nu ook neersteken?’

Dat zeker in Amsterdam de criminaliteit verjongt en verhardt, brengt een ongemakkelijke waarheid met zich mee: zelfs op basisscholen moeten ze al aan de slag met risicogedrag van kinderen om afglijden te voorkomen. Een incident op Wittenburg zet de noodzaak daarvan op scherp. ‘Dit kan overal gebeuren, op elke school en in elke buurt.’

Het gebeurt in enkele seconden. De elfjarige jongen die door een meisje bij zijn nek wordt gepakt om hem tegen de grond te werken, trekt uit zijn broekriem een mes tevoorschijn en probeert haar met een vlugge beweging te steken. Het meisje deinst achteruit en gilt, maar hij mikt nog twee keer richting haar buik en benen.

Het filmpje, dat op Snapchat is geplaatst en werd overgenomen door platforms GeenStijl en Cestmocro, gaat snel viraal. Het incident gebeurde in het eerste weekend van juli op straat in de wijk Wittenburg. Het bleek om een nepmes te gaan, wat het meisje al snel doorhad.

Klasgenoten van de jongen uit groep 8 van de Alan Turingschool op Wittenburg en veel ouders hebben de video gezien. Daags na het incident reageren de ouders opvallend rustig op het incident. “Ik schrok er wel even van, vooral omdat het zulke jonge kinderen zijn, maar ja, waar gebeurt dit niet?” zegt een moeder met een kind in groep 3. “Dit kan overal gebeuren, op elke school en in elke buurt,” aldus een moeder met een kind in groep 1.

Angst voor slechte reputatie

Ook de schoolleiding van de Alan Turingschool kreeg het filmpje snel onder ogen. Schoolleider Eva Naaijkens (49) besprak het voorval met de politie, informeerde de ouders van de jongen en besloot ook de andere ouders van groep 8 in te lichten toen ze zag dat de beelden viraal gingen. Ze meldde het incident vervolgens ook in de nieuwsbrief naar alle ouders.

De dinsdag na het incident heeft ze in de klas van de jongen het incident besproken. “Er kwamen angsten boven. Kinderen wilden weten wat er precies is gebeurd en wat eraan voorafging. Ze willen het begrijpen. Er kwamen vragen: waarom doet iemand dit? Gaat hij mij nu ook neersteken? Wat moet ik doen als ik hem tegenkom op straat? Wie zijn de meisjes in het filmpje, en zijn ze veilig?”

Het Parool vroeg een tiental basisscholen in Amsterdam naar extreem gedrag van kinderen en de aanpak ervan. Hoewel de meeste scholen het fenomeen in meer of mindere mate herkennen, wil geen directeur erover praten, uit angst voor een slechte reputatie. Naaijkens van de Alan Turingschool praat wel, ‘juist om het probleem in de stad te benoemen’.

Want het incident kan gelden als een nieuw voorbeeld van de verjonging en verharding van criminaliteit, een ontwikkeling waar Amsterdam niet meer omheen kan. Steeds jonger vertonen kinderen grensoverschrijdend gedrag dat een voorbode kan zijn van een later afglijden in de criminaliteit. Eerder dit jaar nog werd een 16-jarige Amsterdammer tot 189 dagen jeugddetentie veroordeeld, voor het laten ontploffen van een explosief bij The Harbour Club Oost aan de Cruquiusweg. Ook 16 jaar was de jongen die in 2021 een crimineel liquideerde, en daar eind vorig jaar voor werd veroordeeld.

Afglijden voorkomen

Toen schooldirecteur Naaijkens het filmpje van haar leerling onder ogen kreeg, schrok ze, vooral ook van de blik in de ogen van de leerling, die boekdelen sprak. Hulp was nodig, wist ze. “Ik zie aan die ogen dat dit echt is, dat hij het meende.” Dat Naaijkens ‘de koe bij de horens vat’, wordt gewaardeerd, blijkens de reacties van ouders die daags na het incident op het plein staan. “Ik word er wel verdrietig van, maar ik heb veel vertrouwen in de school, ze zijn heel transparant,” zegt Raakhee Ramaiya, moeder van twee kinderen en zelf leerkracht. Een vader neemt ’t de jongen zelf niet helemaal kwalijk. “Het zijn de omstandigheden van zijn omgeving. Je moet zo’n kind eerder helpen dan veroordelen.”

Het wordt tijd het gesprek op basisscholen breder te voeren, vindt Naaijkens, die meent dat Amsterdam-Oost wordt onderschat als het gaat om criminaliteit. “Na eerdere incidenten met andere leerlingen heb ik zelf een schoolmaatschappelijk werker in huis gehaald. Die betaal ik van mijn eigen onderwijsbudget. Zij helpt bij spanningen binnen school, mentale blokkades bij leerlingen, ruzies thuis of in de klas, problemen die in een gezin spelen. Maar het is gek dat ik dit zelf moet betalen.”

De gemeente ziet steeds meer noodzaak ook basisscholen te helpen om het afglijden van kinderen te voorkomen. Speciale lessen en programma’s die tot voor kort alleen op middelbare scholen werden gegeven, worden nu ook uitgerold naar het primair onderwijs, maakte wethouder Marjolein Moorman afgelopen maand bekend. “Het is verdrietig om te constateren dat we al op het primair onderwijs moeten beginnen omdat we zien dat steeds meer jongeren in de greep komen van georganiseerde misdaad,” zei ze afgelopen week in een raadscommissie.

Preventief Interventie Team

Steeds meer basisscholen kloppen zelf aan bij het gemeentelijke Preventief Interventie Team (PIT) voor kinderen met grensoverschrijdend gedrag, dat in 2011 begon op acht Amsterdamse basisscholen. Inmiddels is dit team al op 84 van de 244 basisscholen actief. De meeste scholen die de hulp krijgen liggen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West.

De ernst van de problemen van de aangemelde leerlingen bij het PIT loopt uiteen. Zo was er een kind van vier jaar dat altijd midden in de kring op de grond ging zitten. De leerkracht kreeg de leerling niet zover dat het op een stoel ging zitten. Een ouder kind was zo agressief dat de leerkracht hem moest fixeren op de grond. Andere kinderen smeten met stoelen in de klas, gooiden de ramen van hun school stuk en schopten de juf. Maar er kwam enkele jaren geleden ook een aanmelding van een kind dat bij een ruzie tussen twee scholen in Zuidoost met een mes in zijn tas rondliep.

“We stimuleren de scholen leerlingen vroeg aan te melden. Liever op zijn of haar achtste, dan twaalfde. Hoe vroeger je ingrijpt, hoe meer je kunt bereiken,” zegt Arend Rietveld van het PIT. “De beste plek om te beginnen is de basisschool, want in het voortgezet onderwijs komt hij in een andere levensfase, is hij anoniemer en heeft hij meerdere docenten. Bovendien, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het is om je gedrag aan te passen.”

Dat de aanpak van het PIT helpt, blijkt uit onderzoek; bij 70 procent van de behandelde kinderen is sprake van gedragsverbetering. Dat beaamt een directeur van een school in de Banne in Noord volmondig. De directeur noemt het PIT ‘fantastisch’. Desalniettemin wil zij, en tal van andere benaderde basisscholen, niet ingaan op het afglijden van leerlingen en de hulp die ze daarbij krijgen. Rietveld roemt dan ook de openheid van de Alan Turingschool: “Als je informatie achterhoudt, dan voedt dat onrust bij ouders.”

Duidelijke gedragsregels

Naaijkens pleit voor openheid in de breedte onder basisscholen. Naaijkens: “Ouders weten dat wij door roeien en ruiten gaan voor de school en onze leerlingen. Dit is een complexe wijk. Die verdient zorg en aandacht. Wij doen meer dan lesgeven. Wij ontfermen ons over de gezinnen. Als ouders problemen of schulden hebben, overlast veroorzaken, weten ze dat ze bij ons terechtkunnen. Dat is de manier om het hier rustig te houden. Een kalme buurt is een randvoorwaarde voor goed onderwijs. Ik vecht voor elke leerling.”

Naaijkens begon zeven jaar geleden op de Alan Turingschool – een doorstart van De Pool. De school had destijds 130 leerlingen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot 250 leerlingen. Ook scoorde de school door de focus op rekenen, taal en leesvaardigheid boven het landelijk gemiddelde. “Het loopt als een trein. Wij willen onze leerlingen binnen de school houden en niet snel naar het speciaal onderwijs sturen,” zegt Naaijkens, die zelf eerder les gaf op het speciaal onderwijs. De Alan Turingschool kreeg in 2022 van de Onderwijsinspectie het predicaat ‘excellente school’.

Veiligheid staat hoog in het vaandel. Op school worden duidelijke gedragsregels gehanteerd. “Als je in een superdiverse wijk werkt, moet je nadenken over de sociale veiligheid in je school. Je stelt regels aan de leerlingen: je rent niet op de gang, je bent beleefd tegen de leraar. Een handjevol heeft echter een striktere aanpak nodig. Dat zijn leerlingen die de vrije momenten, zoals de pauzes, bij sport- of muziekles of de overblijf niet aankunnen. Zij blijven bijvoorbeeld niet over.”

Vaak ziet ze de problemen van leerlingen aankomen. “Zo’n kind heeft een rij aan hulpverleners van verschillende instanties om zich heen. We waarschuwen de instanties dat het misgaat, maar het gebeurt dan toch.”

Ingrijpende trauma’s

Het bijzondere aan de aanpak van PIT is dat de coaches op school en in het gezin van het kind aan de slag gaan. Ze maken een zogeheten omgevingsanalyse waarbij de situatie van het gezin van het kind in kaart wordt gebracht. Rietveld: “We zien vaak gescheiden ouders met veel stress, ouders met schulden, huisvestingsproblemen of psychische problemen of ingrijpende trauma’s uit het verleden.”

Een kind is ongeveer anderhalf jaar in behandeling. Het PIT kijkt vooral wat er achter het gedrag zit. Rietveld: “We gaan met de ouders in gesprek en vragen hoe ze de opvoeding vormgeven. Vaak zijn er verschillen tussen de regels van de ouders en school. We geven tips aan de ouders en de school, en leren het kind zijn gedrag te verbeteren.”

Naaijkens vindt het ‘verdrietig’ dat het mes-incident is voorgevallen vlak voor haar school. De school heeft de bewuste leerling na het incident in overleg met het bestuur een time-out gegeven tot de zomervakantie. Ze maakt zich wel zorgen. “Zo’n filmpje gaat nooit meer weg van het internet.”

Op het Instagramaccount van de jongen staan reacties op zijn actie: ‘Ey jij bent toch die man die een meisje wou[den] steken’ met drie emoticons erbij die huilen van het lachen.

Als een moeder de gans wil ze de kinderen het liefst bij zich houden, zo lang mogelijk omarmen, en het gevoel geven dat ze erbij horen, zegt Naaijkens. “Dat het ons nu bij deze leerling niet is gelukt, voelt als falen. Want wat gaat er met hem gebeuren? Op de middelbare school is hij anoniem. En wie omarmt hem dan?”