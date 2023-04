Zorgen in Zuidoost zijn groot, toch gaat er hulp naar Suriname: ‘Ongelooflijk hoe slecht het daar nu gaat’

Het is drukker dan ooit bij de voedselbank in Zuidoost. Toch wordt nu ook hulp geboden aan de armsten in Suriname. Met levensmiddelen en medicijnen, maar ook met grasmaaiers en kuikens.

Het is niet dat er in Zuidoost geen problemen zijn. Integendeel, de voedselbank van Regina Mac-Nack helpt elke week 1700 gezinnen, en dat aantal groeit weer onder invloed van de gestegen kosten van levensmiddelen en energie. “Veel mensen zitten gevangen in schulden,” vertelt Mac-Nack op het uitgiftepunt van haar stichting in de flat Geldershoofd. “Ik merk het ook op straat. Er wordt minder gelachen. Het plezier is weg. De zorgen zijn te groot.”

Toch is de situatie in het stadsdeel niet te vergelijken met die in Suriname, waar een gierende inflatie met name de allerarmsten nog dieper in de ellende drukt. Met haar stichting Hoop voor Morgen is Mac-Nack daarom ook een project in Paramaribo begonnen in een poging daar de ergste nood te helpen lenigen. Ze is net terug van een bezoek aan het land, waar ze heeft toegezien op de verdeling van twee containers met levensmiddelen, medicijnen, kleding en schoeisel.

Druppel op de gloeiende plaat

Een druppel op de gloeiende plaat, zegt ze er meteen bij. “Suriname heeft alles in zich om een welvarend land te zijn, maar het is werkelijk ongelooflijk hoe slecht het nu gaat. Ik was in een bejaardentehuis waar het avondeten van de bewoners bestaat uit een paar aardappels en een piepklein stukje kip. Er was geen geld voor groenten of beleg op het brood. Het zijn altijd de meeste kwetsbare mensen die de klappen moeten opvangen van de economische problemen.”

In een kindertehuis met meer dan honderd kinderen bestond de maaltijd uit rijst met een beetje ketjap. Mac-Nack: “Zelfs de meest basale levensmiddelen zijn onbetaalbaar geworden. Een baal rijst was in een paar weken tijd een kwart in prijs gestegen, naar meer dan 1000 Surinaamse dollar. Dat is voor mensen met een gewone baan een half maandsalaris. En daarvan moeten ook water en elektra worden betaald, en alle andere uitgaven.”

Levensmiddelen inzamelen

Een voedselbank zoals in Amsterdam bestaat niet in Suriname. Mac-Nack, in 2005 uitgeroepen tot Amsterdammer van het jaar, gaat voor naar de opslag waar grote hoeveelheden levensmiddelen zijn verzameld, geschonken door supermarkten en producenten. “Ik heb in al die jaren nog nooit iemand met lege handen moeten wegsturen,” vertelt ze. “Met dank aan onze donoren. In Suriname is de cultuur anders. Daar gooien ze het voedsel liever weg dan dat ze het weggeven.”

De euro is goud waard in Suriname, en dat maakt de hulp vanuit Amsterdam betekenisvol. “Je kunt niet alle problemen oplossen, maar met een paar honderd euro kun je echt een verschil maken voor veel mensen,” vertelt Mac-Nack. “Ook geneesmiddelen bijvoorbeeld zijn duur in Suriname. We hebben patiënten met diabetes leren kennen die hun medicijnen niet meer elke dag slikken, maar om de dag, om maar te besparen op hun uitgaven. Dat kun je met een paar euro oplossen.”

Vast inkomen

Het lenigen van de eerste nood is geen structurele hulp, en daarom heeft de stichting op kleine schaal ook enkele projecten opgezet om gezinnen aan een vast inkomen te helpen. Zo zijn er enkele grasmaaiers uitgedeeld, waarmee ouders zich kunnen verhuren aan welgestelde particulieren als hovenier. Andere gezinnen krijgen kuikens, voer en materiaal om een eenvoudige ren te bouwen. Mac-Nack: “Het is een goede investering. Een volwassen kip is 600 Surinaamse dollar waard.”

Inmiddels is Mac-Nack alweer druk in de weer om nieuwe containers te vullen voor de volgende zending, onder meer met rolstoelen en matrassen voor het ziekenhuis. “We krijgen heel veel hulp,” zegt ze. “Het is nooit genoeg, maar alles bij elkaar maakt een geheel.” Lachend: “Ik hoop dat ik nog eens een miljonair tegen het lijf loop. Niet om mee te trouwen, maar om koffie mee te drinken, en te vragen of hij misschien nog wat kan missen.”