Zorgen dat Amsterdam geen narcostad wordt is niet alleen een taak voor Femke Halsema

Burgemeester Femke Halsema gaf vorige week haar jaarlijkse persconferentie over criminaliteit in Amsterdam. De drugseconomie draait op volle toeren en jonge jongens raken steeds sneller in de zware criminaliteit. Het leidt tot dagelijks wapengeweld, bedreigingen, aanslagen op personen, bedrijven en woningen.

Aan Halsema werd gevraagd of Amsterdam een narcostad is. Met recht wilde de burgemeester niet zover gaan, want de stad wordt niet bestuurd door drugshandelaren, maar de vraag legt wel goed het sentiment bloot rondom de zware drugscriminaliteit.

De discussie is verweven met de toekomst van de binnenstad. Wie terugkeert naar Halsema’s aantreden in 2018 ziet dat ze een duidelijk doel heeft: met historische veranderingen in de binnenstad het daar weer leefbaar maken voor bewoners. Straatdealers die hier al sinds jaar en dag te zien zijn, moeten tot het verleden gaan behoren.

Halsema wist de raad de afgelopen jaren op veel punten te overtuigen. Ze kreeg een meerderheid meer om de prostitutieramen op de Wallen te verminderen. Partijen zijn het erover eens dat de stad ‘kwaliteitstoeristen’ moet aantrekken – gezinnen, museumbezoekers, culinaire liefhebbers – en minder mensen die voor hasj komen. Vergeet ook niet de masterplannen die de burgemeester voorstaat: ze moeten Zuidoost, Nieuw-West en Noord transformeren tot bruisende, leefbare en veilige stadsdelen waardoor criminaliteit voor jongeren geen uitvlucht meer is.

Maar voor het i-criterium, een coffeeshopverbod voor toeristen, ontvangt de burgemeester weinig steun. Deze week deed ze een nieuwe poging waarin ze het blowverbod voor toeristen ‘noodzakelijk’ noemt om zo de ‘oververhitte cannabismarkt’ te reguleren. De meeste partijen reageerden meteen dat dit weinig helpt om de drukte in de binnenstad tegen te gaan en dat toeristen op een andere manier aan wiet en hasj zullen komen. Denk aan de illegale markt, waardoor nieuwe criminaliteit ontstaat bovenop de duizenden straatdealers die al door de stad dwalen met te weinig handhaving om dit tegen te gaan.

Eigenlijk is het natuurlijk te gek voor woorden dat Amsterdam debatteert over een coffeeshopverbod voor toeristen. De halve wereld is inmiddels marihuana aan het legaliseren en zelfs het land van de ‘war on drugs’, de Verenigde Staten, loopt op ons voor. Wie had in de jaren negentig gedacht dat het hierover zou gaan in Amsterdam?

Overigens wil Halsema ook graag dat softdrugs wordt gelegaliseerd, maar daarover gaat de regering in Den Haag. Daarom doet ze alles wat in haar macht ligt om ervoor te zorgen dat er in de stad meer grip komt op de zware criminaliteit. Dat kansarme jongeren bij invoering van het i-criterium eventueel afglijden en straatdealers worden is pijnlijk, maar blijkbaar is dat het waard in het grotere geheel der dingen.

Het blowverbod doorvoeren is controversieel, zoveel is duidelijk, maar in tegenstelling tot de raad komt de burgemeester wel met voorstellen om ervoor te zorgen dat Amsterdam geen narcostad wordt. Intussen leunt de gemeenteraad achterover. Het is tijd dat de raadsfracties met eigen initiatiefvoorstellen komen en niet alleen Halsema al het werk laten doen.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

