Zorgen bij bewoners: ‘s nachts minder handhavers in de binnenstad

Nachtelijke drukte in de binnenstad. Beeld ANP

Door de toeristische belangstelling lopen er inmiddels zoveel mensen langs de smalle grachten dat, vooral op zwoele avonden in het weekend, de overlast ontoelaatbaar is. Vanaf vandaag start daarom een proef waarbij de nachtdienst van handhaving in het centrum, die normaal tussen 23.30 uur ’s avonds en 05.30 uur de volgende ochtend loopt, naar voren wordt gehaald.

De nachtploeg gaat nu vanaf 20.00 uur ’s avonds aan de slag en mag om 03.30 uur naar huis, waardoor zij effectief tot 02.00 uur ’s nachts op straat kunnen lopen. Daardoor ontstaat er tussen 20.00 uur en 22.00 uur overlap met de reguliere avonddienst, en zijn er 16 extra handhavers op straat te vinden. Dit valt ruwweg samen met de piek van de drukte, die na middernacht snel afneemt.

De taxihandhavers en de boa’s die de geluidsoverlast van cafés controleren, werken wel gewoon door in de nacht, meldt de gemeente.

Wildplassen

Sommige buurtbewoners zijn boos over de proef, vooral zij die rond de uitgaanspleinen wonen. Na 2.00 uur ’s nachts sluiten veel kroegen en komen beschonken mensen op straat. De stichting Nachtwacht van bewoners rond het Rembrandt- en Thorbeckeplein vreest dat het uitgaans­publiek dat na sluitingstijd op straat gaat rondhangt, bij schreeuwen of wildplassen niet meer aangesproken worden door handhavers. Volgens de stichting zullen politieagenten alleen optreden bij vechtpartijtjes en dergelijke, en zorgen de nachtelijke handhavers er in die uren nu juist voor dat het rustig blijft en de buren rustig kunnen doorslapen.

De gemeente ziet juist een voordeel in de nieuwe werkwijze. Juist vanaf 2.00 uur ’s nachts zijn er veel beschonken mensen op straat die ruzie zoeken met de ongewapende handhavers. Door de verminderde inzet in de nacht is er minder kans op incidenten en neemt de veiligheid van de handhavers toe, is de gedachte.

Eerder pleitte de boa-bond, die opkomt voor de belangen van hand­havers, ook voor pepperspray om vechtersbazen op afstand te kunnen houden. Burgemeester Femke Halsema en de gemeenteraad verschillen van mening of dit een goed idee is.

Vanaf volgend jaar komt er 6 miljoen euro extra beschikbaar voor handhaving. Halsema werkt aan een nieuwe handhavingsstrategie.