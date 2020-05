Zorgen bij basisscholen om kwetsbare thuisblijvers

Beeld NOSH NENEH

Hans Spekman, directeur van het Jeugd Educatie Fonds (JEF), krijgt veel signalen dat kwetsbare leerlingen thuisblijven. Daardoor lopen deze kinderen kans om nog meer op achterstand te geraken. Doel van het fonds is om kinderen uit arme gezinnen te ondersteunen en zo de ongelijkheid in het onderwijs te verminderen. In Amsterdam werkt het JEF met 26 basisscholen samen.

Volgens de AVS zou op acht procent van de scholen meer dan tien procent deze week afwezig zijn geweest. ‘Veelal met een goede reden, waarbij de leerlingen of hun directe omgeving een verhoogd risico heeft op besmetting’, schrijft de AVS.

Spekman zegt dat op de scholen waar hij contact mee heeft zelfs twintig tot dertig procent van de leerlingen is thuisgebleven.

Spekman: “Er heerst een diepe angst onder ouders. Veel van de ouders kijken naar omroepen uit de landen van herkomst en daar wordt veel strenger gesproken over de coronaregels. Ook is er wantrouwen en het gevoel dat hun kinderen als proefkonijn worden gebruikt. Daarnaast zijn er gezinnen waarvan de moeder niet werkt, dan zie je dat het makkelijker is om een kind thuis te houden.”

Hans Spekman, directeur van het Jeugd Educatie Fonds. Beeld ANP

In Amsterdam bellen de scholen volgens hem met de ouders waarvan de kinderen thuisblijven. Toch zou ook de gemeente extra in overleg moeten treden met de scholen die met dit probleem worstelen en vragen waar ze kunnen helpen. “Soms moet er extra maatschappelijk werk worden ingevlogen of extra leerplichtambtenaren. En ook moet er specifieke voorlichting komen. Als we zien dat ouders niet naar Nederlandse omroepen kijken of kranten lezen, moeten we andere manieren zoeken om ze te bereiken.”

Linda Schaasberg, directeur van De Bonkelaar, een multiculturele school in de Molenwijk in Noord, laat weten dat deze week tien tot twintig procent van de leerlingen nog is thuisgebleven. “Het verschilt waarom leerlingen thuisblijven. Er zijn kinderen die zelf in de risicogroep vallen. Of de ouders. En er zijn leerlingen waarvan de ouders geen vertrouwen hebben in het beleid van de regering.”

De Bonkelaar belt met de ouders van de leerlingen die thuisblijven. “We vragen wat er aan de hand is en er wordt doorgegeven welke lessen die week gevolgd worden in de klassen. Daarnaast laten we de ouders weten welke maatregelen we nemen en sommige leerlingen zijn daardoor later in de week alsnog gekomen, maar sommigen blijven toch nog thuis.”

Op de zesde Montessorischool Anne Frank in Zuid is deze week ‘minder dan twee procent’ van de leerlingen thuisgebleven, volgens directeur Katja Rakic. “In principe zijn dit leerlingen die thuisblijven vanwege de medische achtergronden van ouders. We hebben contact met ze gehad en de verwachting is dat zij voorlopig niet naar school komen. Deze gezinnen kiezen ervoor om kinderen thuis te houden op advies van medisch specialisten.”

Kansenongelijkheid

Waarnemend directeur Heleen Hoop van de multiculturele Joop Westerweelschool in De Baarsjes zag deze week al verbeteringen optreden. “Maandag en dinsdag was nog twintig procent afwezig, maar vrijdag was dat al teruggelopen naar twaalf procent. De eerste dag was nog een beetje spannend voor sommige ouders, maar nu gaat het beter. Wij hebben met alle afwezige leerlingen gebeld en sommigen zitten zelf in de risicogroep. Maar ik heb ook een groep die uit angst thuis is gebleven. We gaan samen met de GGD kijken hoe we die angst weg kunnen nemen.”

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) laat weten dat er volgende week cijfers beschikbaar zijn, waardoor er een goed beeld kan worden geschetst van het aantal kinderen dat thuisblijft. “Schoolbesturen zien wel dat de verschillen groot zijn en daar maken we ons ernstige zorgen over in het kader van kansenongelijkheid.”

“Scholen doen nu al wat ze kunnen om contact met ouders op te nemen. De gemeente heeft een telefoonnummer (020-555 5961) waar bezorgde ouders naar kunnen bellen en volgende week gaat leerplicht ook aan de slag om contact met ouders op te nemen. Dit zal ook landelijk opgepakt moeten worden, want andere steden hebben dezelfde problemen.”