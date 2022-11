Zorgen bij Amsterdamse Raad: ‘Cliënten tussen wal en schip bij overgang huishoudelijke zorg’

Beeld Getty Images

Rijxman zei ook dat ze zich ‘ongelooflijk veel zorgen maakt’ over hoe het de komende jaren moet met de wachtlijsten voor de hulp bij het huishouden. Die wachtlijst is sinds 2020 opgelopen tot 1740 mensen. Kwetsbare Amsterdammers moeten gemiddeld 9,4 maanden wachten op deze zorg.

Er is een groot personeelstekort, maar wat ook niet helpt is dat er momenteel een aanbestedingstransitie loopt. De contracten met 25 aanbieders van hulp bij het huishouden lopen af, en de gemeente is nieuwe contracten aangegaan met 8 aanbieders. Dat betekent dat tussen tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 ruim 2000 Amsterdammers moeten overstappen naar een aanbieder die wél een contract heeft met de gemeente.

Dat bij deze grote verschuiving mensen tussen wal en schip belanden blijkt niet alleen uit signalen die belangenbehartiger Cliëntenbelang krijgt; ook diverse Amsterdamse fracties, waaronder die van de VVD en GroenLinks, horen dat terug.

Juridische stappen

GroenLinksraadslid Jenneke van Pijpen weet dat een aanbieder die geen nieuw contract heeft gekregen ‘de mensen niet goed overdraagt en de cliënten laat zitten zonder zorg’.

Volgens Rijxman is er inderdaad een aanbieder waar na klachten ‘ferme gesprekken’ mee zijn gevoerd. “We houden vinger aan de pols. Het lijkt de goede kant op te gaan,” zei de wethouder woensdagochtend tijdens de commissie. In het uiterste geval kan het niet naleven van afspraken leiden tot juridische stappen, benadrukte Rijxman.

Raadslid Myron von Gerhardt (VVD) noemt een voorbeeld van een mantelzorger die aan de bel trekt omdat er bij haar 87-jarige moeder in oktober ‘ineens een nieuw iemand voor de deur stond’. “Ik kan me voorstellen dat het intimiderend overkomt.”

Daarbij werd deze vrouw ook nog gekort in haar uren, stelt Von Gerhardt. “In plaats van één keer in de week kwamen ze nog maar eens in de twee weken. Wij horen ook terug dat mensen niet op lijsten staan en op die manier tussen wal en schip belanden.”

Vertrekkend personeel

Grote zorg bij diverse fracties is dat er bij deze grote verschuiving ook personeel vertrekt. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk medewerkers meeverhuizen met de cliënt. Maar diverse fracties vrezen dat zorgpersoneel bij deze overgang besluit een andere baan te zoeken, terwijl er al zo’n groot tekort is. Volgens Rijxman is het bij minimaal de helft van de mensen die naar een andere aanbieder is overgaan – circa duizend mensen – gelukt om de eigen medewerker mee te verhuizen.

Maar de wethouder weet niet óf en hoeveel personeel is vertrokken. Verzoeken om deze aantallen precies te monitoren wimpelt zij af: “Ik wil geen druk leggen op de organisatie die bezig is met de transitie en het ongelooflijk zwaar heeft.” Wel zal ze de commissie mondeling informeren over wat er wel bekend is.

Intussen neemt de gemeente verschillende maatregelen om de wachtlijsten te drukken. Omdat het geld dat vanuit het Rijk voor de hulp bij het huishouden beschikbaar wordt gesteld ontoereikend is, legt de gemeente geld bij: tot en met 2026 ruim 25 miljoen euro. De hoop is dat de wachttijd hiermee in 2026 kan worden teruggebracht tot 3,3 maanden.

Verder zet de gemeente vanaf januari veel steviger in op het ontmoedigen van het afnemen van hulp bij het huishouden als mensen het zelf goed kunnen betalen. Bij huishoudelijke zorg helpt een thuiszorgmedewerker bij bijvoorbeeld de was, het stofzuigen en het dweilen, als iemand dat zelf niet kan en in zijn netwerk onvoldoende hulp heeft. De medewerker houdt ook een oogje in het zeil.

De gemeente en zorginstellingen mogen nieuwe cliënten niet vragen om van deze zorg af te zien, maar volgens Rijxman gaan medewerkers tijdens keukentafelgesprekken wel aansturen op solidariteit. Medewerkers worden speciaal in het voeren van dit soort gesprekken getraind.

Meer druk zetten

Een wetsvoorstel voor een ‘eerlijker eigen bijdrage’ waar Rijxman in Den Haag voor heeft gelobbyd is de maak, maar zal op zijn vroegst in 2025 ingaan. De wethouder heeft er naar eigen zeggen op aangedrongen dat dit eerder wordt ingevoerd, maar zegt: ‘Mij is verzekerd dat dit niet eerder gaat lukken’.

Van Pijpen is teleurgesteld en denkt dat de wethouder meer druk kan zetten op Den Haag, bijvoorbeeld door aan te dringen op het eerder inzetten van een gereserveerd budget om ‘de druk op de Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) te verlichten’. Van Pijpe: “Dat budget komt pas in 2025 vrij, maar als we daarop wachten wordt in de tussentijd de druk op de wmo alleen maar groter.”