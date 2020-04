Zorgcentrum hard getroffen door coronavirus: 15 bewoners bezweken

Het joodse zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam-Buitenveldert wordt ongenadig hard getroffen door het coronavirus: inmiddels zijn al vijftien bewoners bezweken, vermoedelijk ten gevolge van een heftige uitbraak die eind maart begon.

Naast het hoge aantal overledenen heerst er op dit moment bij 22 bewoners van Beth Shalom een verdenking van corona. Van drie of vier bewoners lijkt de gezondheid na een spannende periode heel voorzichtig weer bij te trekken. In totaal telt het zorgcentrum 120 verpleeghuisplekken.



Beth Shalom zegt sinds afgelopen weekend een stabilisering te zien in het aantal verdenkingen van besmettingen. Er wordt in het zorgcentrum in de meeste gevallen niet meer getest, omdat er afdelingen zijn waar meerdere gevallen tegelijk zijn opgedoken.

Hechte gemeenschap

Een woordvoerder van Cordaan, waar Beth Shalom onderdeel van uitmaakt, zegt geen verklaring te hebben voor het feit dat juist in dit zorgcentrum het coronavirus zo heeft kunnen toeslaan. “Als je terugrekent vanaf het begin van de uitbraak moet je concluderen dat de eerste besmetting zich heeft afgespeeld in de tijd dat de deuren nog open stonden en er veel mensen in en uitliepen.”

De bewoners en het zorgpersoneel vormen een hechte gemeenschap waar veel joodse tradities worden gevierd. In het huis is het niet zelden een komen en gaan van bezoekers.

Op de eerste en tweede verdieping zijn meer dan vijftig appartementen. Op de derde, gesloten etage wonen mensen met dementie en op de vierde huist de somatische afdeling met enkele tientallen bewoners. Verder zijn er meer dan zestig aanleunwoningen.

Auschwitz

In het zorgcentrum met een sterke joodse identiteit wonen veel joodse bewoners die een bewogen leven hebben geleid. Enkele van hen hebben Auschwitz overleefd, veel hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog familieleden verloren. Ook zitten er nog mensen die tijdens de oorlog ondergedoken hebben gezeten. De afgelopen dagen werden in de joodse gemeenschap aan de lopende band overlijdensberichten verstuurd.

De uitbraak van het coronavirus gaat nu vooraf aan Pesach, een van de belangrijkste feesten in het jodendom. Met Pesach wordt het einde van de joodse slavernij in Egypte herdacht en de uittocht uit Egypte. Deze gebeurtenissen staan centraal in het joodse ethos.

Deze Pesach worden de gangen van Beth Shalom echter beheerst door personeel in beschermende kleding. Bewoners worden zoveel als mogelijk op hun eigen afdelingen en kamers gehouden.

