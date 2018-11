Zorgboerderij De Boterbloem wijst voorstel college af

Maar volgens De Boterbloem is een boerderij runnen op drie hectare niet mogelijk. Het dubbele is nodig om serieus verder te kunnen met biologische akkerbouw, zelfs als er geschrapt wordt in andere activiteiten die er nu op het land plaatsvinden.



Slikken of stikken

De Boterbloem noemt het een 'eenzijdig ontwikkeld plan', waarbij volgens hun de boodschap 'slikken of stikken' is. Bovendien verschilt het niets met de eerder geboden oplossingen van ontwikkelaar SADC, die de grond om wil toveren tot bedrijventerrein.



'Er ligt hier geen nieuw ambitieus voorstel, maar een sigaar uit eigen doos van SADC. Dit presenteren als de oplossing doet geen enkel recht aan de groene ambities van het college, noch aan het voortbestaan van De Boterbloem,' schrijft de zorgboerderij in een reactie.



De Boterbloem heeft nu de hoop gevestigd op de gemeenteraad, die op 21 november nog moet instemmen met het plan.