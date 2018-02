Zorgboerderij De Boterbloem moet akkers vrijgeven

Dat heeft de rechter bepaald. GEM Lutkemeer wil de grond bouwrijp maken voor een bedrijven­terrein.



"De uitslag is zeer teleurstellend," zegt eigenaar Treintje Hoogendam. "GEM Lutkemeer heeft niks gedaan met het plan dat we hebben voorgesteld."



In het plan van De Boterbloem blijft de boerderij acht hectare grond behouden voor biologische akkerbouwactiviteiten.



GEM Lutkemeer wil niet meer dan twee hectare grond ter beschikking stellen. "Het plan van De Boterbloem is niet realistisch," zegt projectmanager Peter Joustra. "Het past niet binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan."



Hooivork

Hiermee is de uitslag van het kort geding doorslaggevend. De boerderij kan binnenkort een bezoek van de deurwaarder verwachten. Dan hebben Hoogendam en sympathisanten drie dagen tijd om de akkers vrij te laten, anders volgt ontruiming.



"Het lijkt erop dat we geen andere keuze hebben dan met een hooivork op het land te staan. Ik vind het heel vreemd dat het niet anders kan," zegt Eugene Matthijsen van actiegroep Red de Boterbloem.



De bruikleenovereenkomst die de boerderij met de gemeente had, verliep op 1 november vorig jaar, maar de ­eigenaar en medewerkers weigerden de akkers te verlaten.