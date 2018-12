Zorg verplaatst van het UMC naar Ziekenhuis Amstelland

Afgesproken is dat een deel van de basiszorg die het UMC in Amsterdam levert, verschuift naar Amstelland in Amstelveen. De medisch specialistische zorg wordt zo verbeterd in Amstelland.



Financieel zwaar weer

Ziekenhuis Amstelland verkeerde de afgelopen vier jaar in financieel zwaar weer. In november liet de gemeente Amstelveen weten dat het voortbestaan van het hospitaal het ziekenhuis voor zeker drie jaar verzekerd.



Net als het eind vorige maand failliet verklaarde MC Slotervaart en de Zuiderzeeziekenhuizen is Amstelland in financiële moeilijkheden gekomen doordat het personeelstekorten met dure inhuurmedewerkers moest opvangen.



Het UMC en Amstelland bekijken nu welke delen van de basiszorg Amstelland zal overnemen. Gedacht wordt aan een deel van de niet-complexe hartpatienten, neurologische en nierpatieten. Ook wil het UMC de bestaande OK-ruimte van Amstelland uitbreiden, waarbij de verpleegkundige zorg meegroeit.



Patiënten nodig

'Ons ziekenhuis heeft een sterke regiofunctie en levert al 50 jaar goede basiszorg, zegt Esther Agterdenbos, voorzitter van de raad van bestuur van ziekenhuis Amstelland. 'Om ook voor de toekomst het eerste aangewezen ziekenhuis te blijven, is een groter aantal patiënten nodig.'



Haar collega van het UMC, Mark Kramer, stelt: 'We vinden het belangrijk dat er voldoende kwalitatief goede basiszorg beschikbaar blijft in de regio Amsterdam. Met de nieuwe afspraken ontstaat er voor ons meer ruimte om de hoogcomplexe patiëntenzorg uit te breiden.'