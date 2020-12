Zoon van bekende Amsterdamse crimineel met bijna 5 miljoen euro gepakt

De twee aangetroffen sporttassen vol geld. Beeld POLITIE

Het gaat om Digennaro B. (25). Een andere verdachte, Joey H. (27) is de voormalige stiefzoon van een Amsterdamse volkszanger.

Tips

De recherche begon in maart een onderzoek na tips. Eén luidde: ‘Delano houdt zich bezig met het importeren van cocaïne naar Nederland. (…) Digennaro, de zoon van Delano, is ook betrokken bij de verkoop van cocaïne. In het criminele circuit is bekend dat Digennaro geld en verdovende middelen reed voor de organisatie van zijn vader’.

Een andere tip stelde: ‘Francis en de zoon van Delano zijn in Nederland actief betrokken bij de cocaïnehandel van Delano en Gilli’.

Volgens een derde tip ‘beveiligde’ die Francis een compagnon van Delano B. in de cocaïnehandel.

Afgeluisterd en gevolgd

Digennaro B. en de in Londen geboren Francis B. (38) werden afgeluisterd, ook via apparatuur in de Seat van Digennaro B. Hun auto’s werden via bakens gevolgd en observatieteams hielden ze in de gaten.

Het viel daarbij volgens de officier van justitie op dat ze veel korte ontmoetingen hadden, zei hij donderdag op een eerste inleidende zitting in hun strafzaak over het witwassen van de miljoenen. Soms leek het te gaan om ‘mogelijke overdrachten’, waarbij Francis B. optrad als ‘voorverkenner, afschermer en beveiliger’.

Een afgeluisterd gesprek leek te gaan over het tellen van geld.

Politiehelikopter

Uiteindelijk kwam het onderzoek in de nazomer tot een apotheose.

Op 23 september werden Digennaro B. in zijn Seat en Francis B. in zijn Audi gevolgd, onder meer door een politiehelikopter. Ze ontmoetten Michael V. (48) uit Alkmaar, in wiens Range Rover twee zwarte sporttassen en 6 shoppertassen werden gezet, die later het huis in Purmerend in werden gedragen.

Nadat een arrestatieteam die woning was binnengevallen, waar ook Joey H. was, vond de politie in de tassen 4.810.795 euro in keurige bundels. Elders in het huis lag nog 60.000 euro.

Dure kleding en spullen

Tijdens huiszoekingen in Amsterdam en Amstelveen trof de politie volop dure kleding, schoenen, horloges en grote geldbedragen – plus twee professioneel opgezette wietkwekerijen. In de Amsterdamse kwekerij, waarvan Joey H. de huur en stroom betaalde, waren negen knippers aan het werk. In één van de vijf auto’s die in beslag werden genomen, was een verborgen ruimte ingebouwd.

De vier verdachten die voor het witwassen vast zitten, ontkennen de rollen die justitie ze toedicht.

Ook stelden meerdere advocaten op de eerste zitting in de zaak dat het Openbaar Ministerie de waarde van de in beslag genomen spullen te hoog inschat.

‘Echt of nep?’

Raadsman Gerald Roethof van Francis B.: “Die luxegoederen, kleding en jassen, zijn dat echte of perfect nagemaakte?” Dat zijn cliënt al die miljoenen beveiligde terwijl bij hem geen vuurwapen is gevonden, gaat er bij Roethof niet in. Francis B. zei zelf dat de 40.000 euro die bij hem lagen, van een lening zijn uit Ghana. “Dat was voor een project.”

Raadsman Mark-Jan Bouwman van Joey H., de enige andere verdachte die zich naar de rechtszaal had laten brengen, noemt hem ‘bijvangst’ in het onderzoek. “Hij kwam sinds maart eigenlijk nooit in beeld of over de telefoontaps en men heeft hem niet zien sjouwen met tassen. In het hennepdossier is hij overduidelijk een stroman, meer niet.”

‘Een mazzeltje’

Joey H. ‘kreeg een klein bedrag per maand’ voor het op zijn naam zetten van de huur en de energierekening. Hijzelf: “Ik dacht: een mazzeltje.” Dat hij één van de knippers onder het oog van een observatieteam ontmoette, noemde hij ‘een vaag verhaal’.

Advocaat Klaas van Gijssel van Digennaro B. stelde dat de politie ‘alles naar zijn cliënt toeschuift’. Hij wil meer beelden zien van de observaties.

De officier ziet ‘een professionele club mensen die zes maanden niets anders doet dan dit’.

Justitie hoopt dat de rechtbank de zaak in maart of mei kan behandelen, maar de advocaten lijkt dat een optimistische inschatting.