Zoon en vader missen kerst met terminale opa door foute testuitslag

De zoon van Dounia Assaoui werd positief getest op corona, maar de testuitslag bleek een vergissing. Beeld Dingena Mol

Als een dochter van een bevriend stel, met wie de zoon van Aissaoui enkele dagen voor kerst naar het strand is geweest, afgelopen donderdag positief wordt getest op het coronavirus, hoopt ze dat het allemaal mee zal vallen. “Hij had geen klachten, dus je gaat van het beste uit,” aldus Aissaoui.

Ze maakt een afspraak bij een testlocatie in Amsterdam in de vroege ochtend op eerste kerstdag voor haar en haar zoon en wacht de uitslag af. Haar zoon is op dat moment al bij haar ex-man. Op tweede kerstdag krijgt ze te horen dat ze zelf negatief getest is, maar de uitslag van haar zoon laat op zich wachten. Als ze met het coronanummer belt, krijgt ze te horen dat hij positief is getest.

Zooitje

Aissaoui, haar zoon en haar ex-man gaan door die uitslag in thuisisolatie en zeggen de ‘derde kerstdag’ bij de ouders van haar ex af. De opa van haar zoon, die een ongeneeslijke ziekte heeft, is er hevig ontdaan van. Aissaoui: “Zijn opa en oma moesten huilen en waren ook bang, omdat ze hun kleinzoon vlak na het strandbezoek nog gezien hadden, toen we nog niet wisten dat de dochter van onze vrienden corona had. Zijn gezondheid is erg zwak en een coronabesmetting overleeft hij waarschijnlijk niet.” Ook de kerstactiviteiten bij de opa en oma van haar zoon met andere familie op tweede kerstdag gaan niet door.

In de dagen na de positieve testuitslag van haar zoontje wordt ze naar eigen zeggen plat gebeld door de GGD voor bron- en contactonderzoek en krijgt ze talloze mails. “Het is een zooitje. Iedere telefonist vraagt om dezelfde informatie, personeel denkt dat telefoonnummers uit negen cijfers bestaan of spreekt gebrekkig Nederlands.”

Excuses

Maar dinsdagochtend verandert de situatie als de GGD belt en vertelt dat de uitslag toch negatief is. “Ze boden direct hun excuses aan en zeiden dat de test van mijn zoontje niet goed gegaan was waardoor de uitslag niet klopte,” aldus Aissaoui. “Er zou iets niet goed zijn gegaan met het label. Toen de test nog een keer werd uitgevoerd door het testlab, bleek hij negatief.”

“Een fout kan altijd gemaakt worden, maar als ik zie hoe dit allemaal is gegaan, krijg ik het gevoel dat niemand weet wat die doet bij de GGD,” zegt Aissaoui.

Nu kan de familie weer vooruitkijken. “Aanvankelijk moesten we allemaal tot 5 januari in quarantaine en dat hoeft nu niet meer. Nu kunnen mijn ex-man en zoon toch nog oud en nieuw vieren met opa en oma.”

GGD: ‘Heel vervelend voor alle betrokkenen’ 67 Amsterdammers hebben vlak voor kerst onterecht te horen gekregen dat ze positief waren getest op het coronavirus. Hierdoor brachten veel personen de kerst onnodig in isolatie door. Ook kreeg één persoon te horen dat die het virus niet onder de leden had, terwijl het wel zo was. De meeste personen die een vals-positieve uitslag hadden gekregen, waren volgens de GGD blij dat ze toch niet ziek waren, maar ook ‘terecht geïrriteerd’ doordat ze de kerst onnodig alleen thuis hadden gezeten. “De GGD betreurt de gang van zaken,” aldus een woordvoerder. “Met het laboratorium dat deze 68 monsters heeft getest, bekijken we hoe dit incident heeft kunnen gebeuren. Per week doen we nu tussen de 25.000 en 30.000 testen en daarvoor werken we samen met verschillende laboratoria. De toewijzing van laboratoria is landelijk geregeld. Natuurlijk willen we niet dat mensen een verkeerde testuitslag krijgen.”



“Vanzelfsprekend gaat het betrokken laboratorium naar aanleiding van dit incident er alles aan doen om deze technische storing in de toekomst te voorkomen. We vinden dit heel vervelend voor alle betrokkenen en hebben hen inmiddels allemaal gebeld en een toelichting gegeven.”