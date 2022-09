Zoon (19) van Amsterdamse crimineel in cel voor bezit en handel in pistoolmitrailleurs

Een pistoolmetrailleur van het type Ceska Zbrojovka (CZ) Vz-61 met een kaliber van 7,65 mm.

Chakir A. zat op het gymnasium, maar heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) alsnog de verkeerde afslag genomen, het criminele milieu in waarin zijn vader enige faam geniet. Woensdag zat hij in zijn blauwe joggingpak voor de rechtbank, tijdens een inleidende zitting in een proces dat draait om wapens en drugs.

Tas met wapens

A.’s vingerafdruk werd aangetroffen op een patroonhouder in een tas waarin de politie op 5 januari een pistoolmitrailleur, magazijnen en munitie had gevonden, nadat enkele mannen daarmee uit een huis op de Postjesweg in Amsterdam-West waren gekomen.

Een vriend van A. heeft inmiddels vijftien maanden cel gekregen voor het bezit van de wapens, maar volgens justitie had ook A. daarover ‘de beschikkingsmacht’. In een afgeluisterd gesprek toonde A. zich zenuwachtig vanwege de vrees dat de politie ‘de hele osso gaat ruïneren’ terwijl hij die patroonhouder met zijn blote handen had aangeraakt. Hij erkent dat hij de patroonhouder in het huis in de tas stopte omdat hij die niet op tafel wilde laten liggen, maar weerspreekt iets van de wapens te hebben geweten.

Op filmpjes die de politie op zijn telefoon aantrof, denkt justitie Chakir A. te zien met ontbloot bovenlijf, een joint en, op één filmpje, een pistoolmitrailleur. De filmpjes zijn op 9 juni 2022 op de iPhone11 gezet die in A.’s slaapkamer werd gevonden. Volgens A. was één van de filmpjes al in 2019 opgenomen tijdens een vakantie in Marokko, in een hotel in Tanger toen hij 15 jaar was. Hij zegt zichzelf wel te herkennen op dat filmpje waarop hij alleen met een joint is te zien, maar niet op het filmpje waarop de gefilmde dat wapen vasthoudt.

In conversaties via de app Signal besprak A. volgens justitie in het voorjaar van 2022 de handel in pistoolmitrailleurs en grendelgeweren, pistolen en revolvers. Daartoe werden foto’s en filmpjes van wapens uitgewisseld en werden prijzen besproken. Het bezit van dure schoenen en merkkleding beschouwt justitie als witwassen, omdat A. geen inkomen heeft. Zelf zegt hij sommige spullen te hebben gekregen of te hebben geleend.

Jonge A. verhardt

Advocaat Rick Fransen betoogde dat van de wapens op de foto’s en filmpjes niet is vast te stellen of die echt zijn. Chakir A. was bovendien nog maar 18 jaar toen hij werd gearresteerd en zit nu voor de eerste keer in een huis van bewaring voor volwassenen: ‘een ongezonde leefomgeving’ die hem zwaar valt. In een jeugdinrichting waar hij eerder zat, was het toch meer ‘tafeltennissen en ’s avonds voor de tv chips eten’. Nu tussen de volwassenen ‘verhardt’ A. en raakt hij betrokken bij ‘incidentjes’.

De advocaat vroeg de rechters zijn cliënt vrij te laten in afwachting van de behandeling van zijn zaak op 30 november, zodat hij eventueel met een enkelband ook een oude werkstraf van 160 uur kan uitvoeren en op een kickboksschool kan werken.

De rechtbank houdt A. niettemin in de cel, omdat die vooralsnog voldoende aanwijzingen ziet voor A.’s wapenhandel en witwassen (voor het bezit van 803 gram cocaïne zit hij niet in voorarrest). De voorzitter: “U heeft niets willen verklaren en we kunnen geen enkele positiviteit ontdekken ten aanzien van uw toekomst. Niets waarvan we denken dat u een positieve draai aan uw leven gaat geven. Als je alle feiten bij elkaar ziet, denk je: die man is helemaal niet goed bezig en zit echt in de criminaliteit.”