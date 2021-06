Zonsverduistering in Artis: ‘Kijk jongens, een hap uit de zon’

Maria Heukelom werpt in Artis een blik in de zon met haar eigen eclipsbrilletje, die ze vijftien jaar lang heeft bewaard. Beeld Dingena Mol

“Juf kijk hier! Kom snel, hier gebeurt het!” Een klas van basisschool De Vijver uit Den Haag sprint naar de grote telescoop, die een beeld van de zon op een wit stuk karton projecteert. De maan heeft nu al een flink stuk van de zon afgesnoept. “Ach kijk nou jongens! Een hap uit de zon!”

Met een spelletje legt de juf de kinderen uit wat er gebeurt. Ze stelt drie leerlingen op in een rij: “Paul jij bent de zon. Donothan jij bent de aarde. Jaylo is de maan. Als Jaylo voor de zon gaat staan, dan zie je niks meer.”

Geen zonnetelescoop of brilletjes

Miro Grootjen, hoofd van het Planetarium, vertelt dat deze verduistering voor Artis anders is dan andere jaren. “Normaal hebben we een echte zonnetelescoop,” zegt hij. “Maar met corona kiezen we ervoor de verduistering op te projecteren, zodat niet iedereen door dezelfde telescoop hoeft te kijken.”

Om diezelfde reden worden er ook geen eclipsbrilletjes uitgedeeld. Maria Heukelom, een oudere dame uit Noord, wandelt de dierentuin in met wel een brilletje op. “Bewaard van vijftien jaar geleden,” zegt ze. Ook Thea van Son en Carolien van Aker, ooit vrienden geworden in Artis, hebben er zelf eentje bij zich, thuis meegegrist uit een lade.

Pacman-eclips

De zonsverduistering is maar gedeeltelijk. Afgelopen dagen kreeg het dan ook de bijnaam ‘Pac-Man eclipse’. En ja, het lijkt ergens wel op het happende poppetje uit de oude computerspellen. Vanuit Nederland gezien blokkeerde de maan donderdagmiddag zo’n 17 procent van zon.

“De volledige schaduw van de maan hangt nu boven de Noordpool,” zegt Grootjen. “In Canada hebben ze daarom nu een complete verduistering. Al zie je daar ook nog steeds een ring van de zon omheen - een corona, zo heet het nu eenmaal.” Daar wordt het ook flink donker.

In Nederland blijft het een lichte, zomerse dag. Sommige bezoekers hebben er dan ook helemaal geen erg in wat er aan de hemel gaande is. “Kom kijken!” roept Grootjen naar een jong stel. “Nee, straks kan niet, want dan is het voorbij” Na een kort protest werpen ze een blik op de projectie. “Oh wauw! Een zonsverduistering, dat wist ik niet!”