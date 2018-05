Zonovergoten pinksterdagen: 'Perfect terras- en vaarweer'

Er is kans op een paar stapelwolkjes, maar op beide dagen worden zomerse temperaturen verwacht. Eerste Pinksterdag is het met zo'n 22 a 23 graden iets koeler dan tweede Pinksterdag met 24 graden.



De wind komt zondag en maandag uit het oosten. En dat is weer gunstig voor de temperaturen in de stad. "In Amsterdam heb je zo geen last van het koude zeewater."



Zaterdag hoeven we niet in ieder geval niet meer te hopen op een beetje zon. Amsterdam ligt wat dat betreft net verkeerd, want het breekt aan het eind van de middag in het oosten van het land pas open. "Deze grauwe dag kunnen we met zo'n 10 graden afschrijven."



Toch perfect

Maar gelukkig: niets zo veranderlijk als het weer. Ons zorgen maken om de pinksterdagen vanwege het depressieve weer van zaterdag is niet nodig. "Heel vroeg in de ochtend is er met Pinksteren nog een mistbankje, maar dan laat de zon zich zien en is het werkelijk perfect."



