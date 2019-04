Zonovergoten paasweekend op komst

Laat het familiebezoek, de jaarlijke trip naar de woonboulevard of een dag dolen door het museum met Pasen maar even zitten. Het wordt namelijk alle paasdagen heerlijk warm in Amsterdam en de zon is volop aanwezig.



Warm staat in dit geval voor 20 graden Celsius. Bij Weerplaza wordt 20 graden Celsius voorspeld op vrijdag en zaterdag. De kans op neerslag is nihil en de wind gaat met kracht 3 geen spelbreker zijn.



Zomerse temperaturen

Deze voorspelling is vrijwel identiek aan paaszondag en - maandag wanneer ook zomerse temperaturen worden verwacht. Pas na het weekend komt de klad er waarschijnlijk weer in. De temperatuur zakt dan een paar graden en de kans op neerslag is groter.



Extra lang van dat lentezonnetje genieten? Dat gaat uitstekend op deze Amsterdamse terrassen.