Zonnige en droge dagen op komst

De echte voorjaarstemperaturen blijven nog wel even uit. Komende week loopt het op tot middagtemperaturen van 14 graden Celsius, in het weekend en de dagen daarna blijft het nog iets kouder.



Daar staat tegenover dat het dagelijks zonnig is en dat van neerslag geen sprake is. Ook de wind is matig, zeker in de stad. In de nacht is het nog wel steeds fris met temperaturen tussen de 2 graden en 4 graden Celsius.



Over de langere termijn valt nog weinig te zeggen, maar echt zomers wordt het de komende weken nog niet.