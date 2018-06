Zonnepanelen op sociale huurwoningen De Alliantie

5

Een op de vijf gezinnen heeft moeite met stijgende energiekosten.



70%

Om te verrekenen met de huur moet 70 procent van de huurders instemmen.



6700

6700 Amsterdamse appartementen in complexen tot vier woonlagen worden onder handen genomen.

Hoeveel voordeel ze daarvan hebben is onder andere afhankelijk van de ligging ten opzichte van de zon, maar De Alliantie verwacht dat ze er gemiddeld 60 tot 150 euro per jaar op vooruitgaan, door een lagere energierekening.



Door het via de servicekosten te bekostigen wint De Alliantie tijd, legt Rats uit. Per complex de instemming krijgen van 70 procent van de bewoners, is geen sinecure. Straks legt De Alliantie elk geschikt dak zo vol mogelijk om daarna de zonnepanelen te verdelen onder de huurders die willen meedoen. "Wie het eerst komt, die het eerst maalt."



'Gemiste kans'

De mogelijke consequentie is dat niet alle huurders meedelen in het voordeel. In het debat over energiearmoe­de - een op de vijf huishoudens weet zich geen raad met de stijgende energielasten- worden zonnepanelen op huurwoningen gezien als deel van de oplossing.



Juist de huurders die het minst te besteden hebben, schrikken wellicht terug voor hogere servicekosten, zelfs al verdienen ze die terug via lagere energielasten.



"Een gemiste kans," erkent Rats. Het alternatief was dat daken leeg blijven en huurders die graag zonnepanelen willen die gelegenheid niet krijgen omdat de grens van 70 procent niet wordt gehaald. "We sluiten nu eerst de mensen aan die hier bewust voor kiezen."