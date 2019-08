Zonnepanelen op dak Olympisch Stadion: is dat veilig?

Op de Eretribune van het Olympisch Stadion is een hulpconstructie over het dak heen geplaatst die direct op de stalen balken van het dak rust. Beeld Greenspreads

Verdeeld over twee daken van het Olympisch Stadion, op de Eretribune en de Marathontribune, worden momenteel zo’n 1400 zonnepanelen geplaatst − goed voor het jaarlijkse energieverbruik van honderd woningen.

Een week geleden stortte het dak van voetbalclub AZ deels in. Volgens de bouw- en brandexpert die ten tijde van de bouw van het stadion op verzoek van de Alkmaarse brandweer de bouwvergunning tegen het licht hield, was de dakconstructie veel te licht gebouwd voor alle zonnepanelen die een aantal jaren geleden op het dak van het stadion zijn geplaatst.

De gebreken bij de dakconstructie in Alkmaar zorgen voor vraagtekens bij de plannen van het Olympisch Stadion. Hoe wordt de veiligheid van de dakconstructie gewaarborgd?

“Daar zijn ze bij het Olympisch Stadion al een tijd mee bezig,” vertelt projectleider Marc van Leeuwen. Van Leeuwen is werkzaam voor Greenspread, dat sinds februari dit jaar als extern bedrijf is ingehuurd om het zonnepaneelsysteem te ontwikkelen en de plaatsing ervan in goede banen te leiden. Dat deed Greenspread onder andere eerder al bij verschillende ziekenhuizen. “Ons valt op dat het Olympisch Stadion veel meer aandacht heeft besteed aan de veiligheid dan menig ander bedrijf.”

Windtunneltest

Volgens Van Leeuwen zie je dat onder andere terug in de door het stadion uitgevoerde windtunneltest. Daarvoor is een maquette van het hele stadion gebouwd, inclusief de gebouwen eromheen, om te kijken of het dak een heftige windbelasting aankan. Het uitvoeren van zo’n test is volgens de projectleider ‘absoluut geen standaardprocedure’.

Ook is er door een constructeur gekeken hoeveel extra belasting het dak van het Olympisch Stadion aankan. “Uit het rapport van 100 pagina’s dat daaruit voortkwam, is gebleken dat het plaatsen van dit aantal zonnepanelen op deze specifieke plekken kan. Mits er aanpassingen zouden worden gedaan.”

Daarom is het dak op de Marathontribune inmiddels verstevigd en is er een hulpconstructie op het dak van de Eretribune geplaatst. Dat betekent extra stalen balken, en dus extra gewicht. Hoe lossen ze dat op? “De constructeur heeft aangegeven hoeveel extra gewicht dat dak aankan,” aldus Van Leeuwen. “Wij documenteren elke extra balk, klem en schroef, zodat we precies weten hoeveel gewicht op dat dak terechtkomt. Zo blijven we daar onder.”

De plaatsing van het zonnepaneelsysteem duurt naar verwachting nog twee weken. Het Olympisch Stadion was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.