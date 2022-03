Zonnebloemolie is het nieuwe toiletpapier: lege schappen, maximaal één fles per klant

Bij supermarkt Aslan in de Javastraat hebben ze ook maatregelen genomen: maximaal 2 flessen per klant. Beeld Jakob van Vliet

Zonnebloemolie is het nieuwe toiletpapier. Berichten over een naderende schaarste hebben er blijkbaar toe geleid dat de olie massaal is ingeslagen. In supermarkten zijn de schappen nu al leeg.

In de Jumbo-supermarkten hangt een kaartje bij de schappen van zonnebloemolie. Het is tijdelijk moeilijk leverbaar, en om zoveel mogelijk klanten te kunnen bedienen, wordt er maar één fles per persoon verkocht. De twee schappen in de Jumbo in winkelcentrum Brazilië zijn alsnog helemaal leeg. Wel is er nog ruim voldoende biologische zonnebloemolie. Blijkbaar kopen mensen nog liever geen zonnebloemolie dan biologische.

Een vrouw loopt naar de schappen en pakt twee flessen. Dat mag dus eigenlijk niet. “Eén is voor mijn dochter,” zegt ze. “Mijn olie was gewoon op, en mijn dochter zei: ‘Als je toch naar de winkel gaat, neem er dan meteen ook een voor mij mee.’”

Dat ze moet kiezen voor biologische zonnebloemolie, is voor haar geen probleem. “Nou, die pak ik altijd al.”

Oorlog

De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) waarschuwde deze week voor een tekort aan zonnebloemolie door de oorlog in Oekraïne. Volgens het FNLI zijn de voorraden zonnebloemolie in ons land nog goed voor zo’n vier tot zes weken en daarna is het op.

De oorlog zorgt ook voor een wereldwijd tekort aan graan. Rusland en Oekraïne zorgen samen voor een kwart van de wereldgraanproductie en maar liefst 75 procent van de zonnebloemolieolieproductie.

Over een paar weken begint normaal gesproken de zaaitijd van zomertarwe en zonnebloemen in Oekraïne. De kans dat Oekraïense boeren rustig hun werk kunnen doen is klein, en als de oogst deels of grotendeels wegvalt, heeft dat grote gevolgen voor de Nederlandse schappen in de supermarkt.

Zonnebloemolie wordt niet alleen gebruikt om frites en chips in te frituren, maar zit ook in producten als margarine, koekjes en babyvoeding. Daarvan is vooralsnog geen sprake van schaarste.

Net als december

Een medewerker van de Jumbo in winkelcentrum Brazilië bevestigt dat de zonnebloemolie nu al een groot probleem is. “Het is op en komt ook niet meer terug. Meel hebben we ook niet meer. Het is net als december bij de lockdown. Zelfs het schap met ontbijtkoek was even leeg. Ik snap dat ook niet.”

Het is volgens hem de afgelopen week hard gegaan. “We hebben de laatste flessen zelfs even uit de winkel moeten halen, omdat er gedoe met klanten ontstond. Sommigen denken dat ze slim zijn. Die bestellen tien dozen.”

Dit beeld herhaalt zich in andere supermarkten. “We hebben al twee weken problemen,” zegt een medewerker van de Albert Heijn in de Molukkenstraat. “Bij andere filialen hoef je het ook niet te proberen. Het komt door die oorlog, hè.”

Ook bij de Lidl aan het Buikslotermeerplein is het schap leeg, en die wordt ook niet meer bijgevuld. “Het is niet meer leverbaar,” zegt een medewerkster. “Meel ook niet. Soms komt een pallet met meel binnen. Die is binnen een dag weg. Maar zonnebloemolie sowieso niet.”

4 euro

Turkse supermarkten kampen met hetzelfde probleem. “Er komen vandaag heel veel klanten voor zonnebloemolie,” zegt een verkoper van Efe Food in de Javastraat. “Maar het is op.”

Alleen Bab el Baraka aan het Waterlandplein heeft nog een paar flessen. “Helaas wel,” zegt een medewerker. “Maar schrik niet van de prijs: 4 euro.”

Hij verontschuldigt zich er bijna voor. “Ik kan er ook niks aan doen. Wij hebben die flessen ook duur moeten inkopen.”

Hij verwacht dat de acht flessen snel de deur uit gaan. De regel van één per klant werkt volgens hem toch niet: “En dan? Dan gaan mensen naar buiten, en komen ze even later weer terug.”