Zonnebankverbod? Betutteling vindt de branche: ‘Neem er lekker een wijntje en sigaretje bij’

Tan-go suncenter aan het Sarphatipark. Beeld Nina De Laat

Volgende maand viert Monique de Haas (57) een jubileum: haar zonnestudio Tan-Go aan het Sarphatipark is dan 25 jaar open. “Ik ben een begrip in de Pijp, iedereen kent me.” In de winkel is het inderdaad, zelfs op een dinsdagmiddag, een komen en gaan van mensen. Maar niemand van de bezoekers wil ons te woord staan over zijn of haar zonnebankbezoek.

Wellicht heeft het te maken met het nieuws van dinsdagmorgen. De Haas sloeg ook ontstemd de krant open naar aanleiding van Huijgens’ pleidooi voor een zonnebankverbod. “Ik weet dat het Wereldkankerdag is. Ik dacht: het zal wel weer zo zijn.”

Vertrekkend bestuurder van het Kankercentrum deed zijn oproep naar aanleiding van het gestegen aantal mensen dat met huidkanker is gediagnosticeerd: zo’n 73.000 Nederlanders in het afgelopen jaar. “We moeten af van het belachelijke idee dat bruin worden gezond is voor een blanke,” zei hij.

Verbranden

“Erg kort door de bocht,” vindt Rob Bontje, franchisegever van zonnebankketen Sundays met negen vestigingen in de stad. “Het gevaar zit hem in het verbranden. Als je drie uur lang lekker op een terrasje in het zonnetje zit, zonder je in te smeren, ben je pas ondoordacht bezig.”

Volgens hem gaat het er bij de zonnebank veel verantwoordelijker aan toe: klanten worden geadviseerd over hun behandeling. “Als je acht keer per jaar naar de zonnebank gaat, staat dat niet eens in verhouding tot een dagje op het strand.”

“Komkommertijd,” noemt David Bagh (35), houder van een Sundays-vestiging op de Vrijheidslaan het. “In mijn 35-jarige bestaan gooit elke vijf jaar wel iemand een steen in het water, om te onderzoeken waar huidkanker vandaan komt,” zegt ook Michel Faile (59), eigenaar van zonnecentrum Tropics in de Jordaan.

“In de jaren zeventig en tachtig gingen mensen in de zon liggen zonder zich goed in te smeren. Die gebruikten dan olijfolie en jodium. Dat is de groep die nu huidkanker heeft,” zegt Faile.

Ontspanning

Bagh: “Het nieuws doet ons niet zo veel. De klandizie blijft.” Het grootste deel van de bezoekers bij Sundays in heel Amsterdam, bestaat uit vrouwen tussen de 18 en 35 jaar. “Maar ik heb ook een man van 94 die regelmatig komt,” zegt Bagh.

Volgens Faile komen steeds meer mensen naar de zonnebank om te ontspannen. “Tegenwoordig zitten mensen te veel binnen, te veel op hun telefoon.” Zonnebankhouder De Haas uit De Pijp herkent dat: “Mensen komen tegenwoordig niet meer voor dat kleurtje. Ze willen even rust, tussen al dat gehaast door.” Ze noemt de waarschuwing voor de zonnebank ‘betutteling’. “Neem er lekker een wijntje en sigaretje bij. Mensen weten echt wel zelf wat goed voor ze is.”

Ook vitamine D speelt een belangrijke rol. “Dat is de enige vitamine die het lichaam zelf aanmaakt,” zegt Bagh. “Als je dat tekortkomt, kun je naar de zonnebank gaan.” Bontje van Sundays: “Als je nu naar buiten kijkt, word je er naar van. Al wekenlang is het van dat grijze Hollandse weer.”

De Tweede Kamer ziet ook niets in een verbod op zonnebanken. “Verbaast me niet,” zegt De Haas. “De mooiste reclame is onze grote vriend Hugo de Jonge.” De minister van Volksgezondheid vertelde bij Jinek dat hij met regelmaat onder de zonnebank gaat. “Waarschijnlijk zijn er tig artsen die hem hebben gewaarschuwd. Maar Hugo denkt: nee, ik wil er gewoon lekker uitzien.”