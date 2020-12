Zonen (6 en 15) zagen vader hun moeder doodsteken in Noord

Beeld Shutterstock

Bij het slachtoffer werden meerdere steekwonden en één snijwond vastgesteld, waarbij verschillende vitale organen, aderen en weefels zijn geraakt. Bij zoveel letsel kan volgens de officier van justitie niet anders dan worden geconcludeerd dat er sprake was van opzet om de vrouw te doden. Omdat er voor moord onvoldoende aanwijzingen zijn, verdenkt het OM de man van doodslag.

De verdachte verklaarde woensdag in de rechtbank dat hij in de ochtend van de fatale steekpartij, op 5 december 2019, ruzie had met zijn vrouw in hun huis aan het Waterlandplein. De dreiging die van haar kwam moest stoppen, stelde hij. De 45-jarige man pakte een mes uit de keuken en stak naar eigen zeggen ‘acht of negen keer’ in op zijn vrouw.

Scheiden

Hun zonen van 6 en 15 jaar zagen hoe hun vader hun moeder doodde. De 15-jarige jongen heeft nog geprobeerd zijn vader van zijn moeder af te trekken. Zijn vader zou vervolgens hebben gezegd dat hij het gedaan had omdat ze van hem wilde scheiden. Op deze manier wilde hij voorkomen dat zijn vrouw de twee jongens van hem zou wegnemen.

“De verdachte heeft het leven van zijn echtgenote bruut en op een gruwelijke wijze beëindigd,” stelde de officier van justitie in haar requisitoir. “Hij heeft haar leven en daarmee alles van haar afgepakt. Zij kan haar kinderen niet meer zien opgroeien en er niet meer voor hen zijn. Andersom moeten haar kinderen en alle anderen die haar lief hadden, nu verder zonder haar.”

Verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte is onderzocht door het Pieter Baan Centrum. Onderzoekers hebben geconcludeerd dat het handelen van de verdachte ‘voor een groot deel is ingegeven door psychotische motieven’. Ze adviseren om hem als sterk verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen.

Een vrouw die boven het gezin woonde, vertelde destijds aan AT5 dat ze vaker geschreeuw hoorde. “Dus ik dacht: het zal vast weer zo’n ruzie zijn. Ik wist niet dat het zo ver zou komen.”

Een collega van het slachtoffer noemde haar een ‘heel spontane, vrolijke vrouw’. “Ze deed heel veel goeds voor alles en iedereen,” verklaarde ze vorig jaar tegen de stadsomroep. “Je kunt het niet begrijpen.”