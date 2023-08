Zone 6-lid mag aan België uitgeleverd worden voor martelen tiener, die oor en teen verloor

Beeld Videostill

De jongen zou door drugscriminelen verantwoordelijk zijn gehouden voor het verlies van bijna 300 kilo cocaïne. Die miljoenenpartij was volgens de lokale autoriteiten door een rivaliserende bende gestolen uit een opslagplaats in een boerderij in het Oost-Vlaamse plaatsje Maldegem die de jongen samen met een vriend had moeten bewaken.

Omdat de eigenaars van de gestolen drugs vermoeden dat de bewakers de rivalen zelf hadden getipt over de ‘stash’, zouden Serdjonjo L. en twee anderen zijn opgetrommeld om de tiener stevig te ondervragen. Hem zou op 17 april 2022 een oor zijn afgesneden en hij zou in de pezen van zijn polsen zijn gestoken, waardoor hij een hand mogelijk nooit meer goed kan gebruiken. Hij zou ook met een mes in zijn voet zijn gestoken, waardoor hij een teen moet missen.

De Belgische autoriteiten hadden Nederland om L.’s uitlevering gevraagd, op beschuldiging van het deelnemen aan een criminele organisatie, drugshandel en zware mishandeling.

Gijzeling

Serdjonjo L. wordt in Nederland met andere leden van Zone 6, onder wie frontman Joey AK (echte naam Joël H.) vervolgd voor het gijzelen van de rivaliserende rapper Kobus L. Die werd in september 2022 in Duivendrecht in een busje gedwongen, urenlang rondgereden en mishandeld toen hij op de Nieuwlandhof in Zuidoost probeerde te vluchten. Die zaak moet nog inhoudelijk worden behandeld.

Serdjonjo L. is eerder veroordeeld voor wapenbezit en vermogensmisdrijven. Nadat hij in juni in zijn cel was aangehouden voor zijn Belgische zaak, nam de politie zijn telefoon in beslag. Daarin waren volop foto’s van (zware) wapens te vinden en aanwijzingen dat hij zich bezighield met zowel wapenhandel als drugshandel. Bij hem werden ook bescheiden hoeveelheden cocaïne gevonden. Voor die zaak zal hij in Nederland ook nog worden vervolgd.

‘Trekt zich van niemand wat aan’

Recentelijk zou hij bij een kleermaker ook softdrugs hebben laten innaaien in een broek die hij vervolgens een gevangenis zou hebben willen binnensmokkelen voor een vriend.

De officieren van justitie die de Amsterdamse gijzelingszaak tegen de negen kernleden van Zone 6 behandelen, noemden L.’s gedrag op een recente zitting tekenend. “Hij is er een treffend voorbeeld van dat dit type verdachten zich van niemand wat aantrekt. Niet van de reclassering, niet van een enkelband. In een heel korte schorsing (van enkele maanden) is weer heel veel gebeurd.”

Zelf zei L., gehuld in korte broek en op slippers, in de rechtbank dat hij zijn leven juist aan het beteren was. Hij had een baan als nachtportier in een hotel. Hij neemt het de politie kwalijk dat die zijn werkgever vragen over hem kwam stellen. “Dat ik handelde in wapens en drugs en softdrugs de penitentiaire inrichting in wilde smokkelen, klopt helemaal niet. Ik kan mezelf niet plaatsen in die verhalen. Dat er foto’s van wapens in mijn telefoon zitten, kan zijn. Maar dat zijn niet mijn wapens. Ik zou niet weten waarom iemand mij die foto’s heeft gestuurd.”

