Zonder woning na brand in West: ‘We staan praktisch op straat’

De hoek van de Jan Evertsenstraat en de Marco Polostraat. Beeld Malika Sevil

De brand begon op het houten balkon van het huis waar Buffing samen met haar twee huisgenoten woont. De vlammen sloegen door naar een ander balkon — ook weer van hout. Het vuur kon zo bij andere woningen naar binnen slaan. Daarna verspreidde het vuur zich ook via het dak. Pas na bijna drie uur blussen werd het sein brand meester gegeven. Over de oorzaak kan de brandweer nog niets zeggen.

‘We staan praktisch op straat’

Zaterdag- en zondagnacht konden Buffing en haar huisgenoten in een hotel overnachten. Maar nu staan ze praktisch op staat. “Ik kan de komende week bij mijn ouders en vrienden logeren,” zegt Buffing. “Want we kunnen sowieso het komende half jaar niet meer naar huis, de schade is zo groot.”

Buffing schrok toen ze zondag samen met een huisgenoot terugging naar de woning. De muren van haar slaapkamer waren helemaal zwart, haar gordijnen verschroeid. Er was veel water- en rookschade. Gelukkig zijn niet al haar kleren verbrand, zoals die van haar huisgenoot — die heeft alleen nog maar wat ze aanhad toen de brand uitbrak.

Ze krijgt veel steun, vertelt Buffing. “Vrienden bieden ons een slaapplek aan, zelfs mensen die we pas een paar weken kennen. Dat is best bijzonder.” Het belangrijkste voor nu is het zoeken naar een nieuw huis. Via de huisbaas krijgen de drie huisgenoten maandagmiddag een paar opties doorgestuurd. “Hopelijk zit er iets leuks bij,” zegt Buffing. “Waar we weer met z’n allen kunnen wonen.”

‘Ik had drie minuten om mijn spullen te pakken’

Een andere bewoner —die liever niet met haar naam in de krant wil — logeert nu bij haar ouders in Hilversum. “Ik ben zo geschrokken,” vertelt de 19-jarige student. “Dit was wel het laatste wat ik had verwacht.”

Ze mocht drie minuten het huis in, om spullen te pakken. Er was vooral veel waterschade, vertelt ze. “En alles stonk.” Nu is het huis dichtgetimmerd en wordt er onderzocht hoe veilig het is om er nog te wonen. “Vandaag zou ik er precies een jaar wonen.” Ze is even stil. “Dit is wel een heel gekke afsluiting.”