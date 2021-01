Zonder steun was 2019 de laatste editie voor De Parade

Beeld Amaury Miller

“We doen ons best, en we zitten allemaal in deze situatie. Maar wíj zijn ongesubsidieerd, altijd het braafste jongetje van de klas,” zegt woordvoerder Nadine van Pinxteren. In niet-coronajaren ging dat prima, maar de nood is inmiddels hoog. De afgelaste editie van vorig jaar kon nog worden gecompenseerd met een beroep op het eigen spaargeld en op het publiek – ‘mensen hebben bijvoorbeeld al tickets voor de editie van dit jaar gekocht, ze hebben ons massaal gesteund’ – maar daar redt de organisatie het niet nog een jaar mee.

De enige oplossing: steun vanuit de overheid. Maar De Parade valt buiten de door het rijk opgezette noodregelingen. Daarom hopen Van Pinxteren en haar collega’s op de vier grote steden. “Utrecht heeft al toegezegd, daar zijn we ontzettend blij mee. Amsterdam is bezig met een regeling, daar hebben we alle vertrouwen in. Maar zelfs dan zijn we er nog niet.”

Fors circus

Het is dan ook een fors circus, dat iedere zomer Nederland rondtoert: zo’n 3500 voorstellingen, 90 gezelschappen, 300 man aan horecapersoneel, 85 technici en 20 kantoormedewerkers. Normaliter wordt dat hele gezelschap gefinancierd via entreetickets van het terrein en de theatervoorstellingen, en via de horeca-opbrengsten van de 250 duizend bezoekers. Maar twee jaar zonder kan de organisatie simpelweg niet aan.

Bovendien is er een bijkomend probleem: mocht het festival komende zomer wél doorgaan, dan is het nog maar de vraag hoe alles eruit zal zien. Grote kans natuurlijk dat allerlei coronamaatregelen, waaronder de afstandsregels, nog altijd van kracht zijn. Daardoor zou De Parade minder bezoekers kunnen ontvangen, wat weer zou zorgen voor tegenvallende recettes.

“We zijn al bezig met het tekenen van modellen,” zegt Van Pinxteren. “Hoe kunnen we het festival ook op 1,5 meter laten doorgaan?” Eén van de opties: twee voorstellingen elkaar laten afwisselen in de grootste tent. Dat scheelt verplaatsingen van het publiek en er is meer ruimte voor toeschouwers. “Maar dan hebben we weer meer technici nodig die tussendoor alles afbreken. Dat heeft grote logistieke gevolgen. Het is een hele puzzel.”