Zonder immigratie zou Amsterdam een krimpregio zijn

CDA-minister Hugo de Jonge vindt dat Nederland teveel immigranten binnen laat, in 2019 waren dat er ruim 270.000. Het kabinet moet een maximum stellen, zei hij dit weekeinde in een interview met NRC. Hij is de tweede bewindspersoon in korte tijd die het immigratiedebat op de agenda zet. Premier Mark Rutte zei vlak voor Kerst al dat 2020 in het teken zal staan van migratie. De open grenzen staan volgens hem onder druk door het ‘grote aantal kansarme migranten dat door Europa wandelt.’

Natuurlijk zijn er politieke motieven om dit aan de orde te stellen. VVD en CDA ondervinden grote concurrentie op rechts, alwaar Forum voor Democratie en de PVV allang roepen dat de grenzen dicht moeten. De Jonge is bovendien verwikkeld in een strijd om het leiderschap van het CDA, met als grootste uitdager collega-minister Wopke Hoekstra, die afgelopen najaar ook al straffe uitspraken deed over immigranten, die wat hem betreft aan strengere taaleisen moeten voldoen.

Maar er is meer, zegt Jan Latten, emeritus-hoogleraar demografie. De bevolkingsgroei gaat zo snel, dat een debat over immigratie onvermijdelijk is. “Nederland voert geen enkel beleid.”

Aanwas uit het buitenland

Even de cijfers: in 2019 groeide de Nederlandse bevolking met 132.000 mensen tot 17,4 miljoen. In 2024 zijn we met z’n achttien miljoenen en in 2039 overschrijden we de grens van negentien miljoen inwoners. Ter herinnering: in 1996 zongen we nog over ‘vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde’.

De bevolkingsgroei komt vooral door aanwas vanuit het buitenland. In 2019 was het verschil tussen immigratie en emigratie 114.000.

Een debat over de bevolkingsgroei is ingewikkeld. Want het zal al snel gaan over asielzoekers, terwijl uit cijfers blijkt dat arbeidsmigranten de boventoon voeren. Het aantal asielimmigranten kwam in 2019 uit op 16.000, slechts zes procent van de totale aanwas uit het buitenland. De meeste nieuwkomers zijn afkomstig uit India, China of een EU-land: vooral arbeidsmigranten en expats, al zullen ook gezinsleden van vluchtelingen hieronder vallen.

Met name expats

Voor Amsterdam is het beeld identiek: de stad groeit snel richting één miljoen inwoners, met immigratie als grote motor en ook hier is de aanwas van expats veel groter dan die van vluchtelingen. Kijk maar naar de belangrijkste landen van herkomst: India, Amerika, Engeland, Duitsland en Italië. Zonder immigratie zou Amsterdam een krimpgemeente zijn, zoals dorpen in Oost-Groningen.

Wie immigratie wil inperken, zoals De Jonge, zal dus ook moeten kijken naar werknemers uit het buitenland: bouwvakkers, verplegers, ict’ers, bankiers en ga zo maar door. En dat heeft gevolgen voor de economie, personeelstekorten en het vestigingsklimaat. Amsterdam probeert nu juist zoveel mogelijk bedrijven uit het buitenland aan te trekken.

Aan de andere kant: bevolkingsgroei zorgt voor druk op de woningmarkt. “Bevolkingsgroei is de essentie van alles: economie, duurzaamheid, samenhang in de samenleving,” zegt Latten. “Het vergt moed om alles te benoemen, maar we moeten voorkomen dat het land ontspoort.”