Zonder broek met de Noord/Zuidlijn

Fred Teeven rijdt Rutte door Amstelveen

Oud-staatssecretaris Fred Teeven ging eind vorig jaar voor anderhalve dag in de week aan de slag als buschauffeur en in die rol heeft hij tegenwoordig alles onder controle.



Deze zaterdag had hij een speciaal klusje: hij werd ingezet om VVD-leider Mark Rutte in een tourbus te vervoeren naar Amstelveen, voor de campagne van de liberale partij.



In januari van dit jaar stapte Rutte al eens casual gekleed bij zijn oud-collega in de bus, en vandaag had de minister-president exact hetzelfde zaterdagse kloffie (grijze hoodie, spijkerbroek, glimmend blauwe jas) uit de kast getrokken.



In Amstelveen maakte hij samen met de rest van de VVD-karavaan een tour door de stad, om in gesprek te gaan met Amstelveners en - uiteraard - nog wat zieltjes te winnen. Er valt wat te verliezen, want de VVD is momenteel de grootste in de gemeente.



Om 13.00 uur vertrok de bus weer uit Amstelveen, maar bleef nog minstens één vraag onbeantwoord: is Fred Teeven nou buschauffeur, of campagnemedewerker van de VVD?