Zondagsschilders vrezen voortbestaan door verkoop pand

Verhuizing geen mogelijkheid

Een verhuizing bij huuropzegging is volgens Janzen al helemaal geen optie. "Vind nu maar eens een nieuw pand in de Nieuwmarktbuurt, voor een lage prijs." Reizen naar een nieuw atelier in een ander stadsdeel is voor veel ouderen ook niet mogelijk. "In de praktijk betekent de verkoop van de Geldersekade het einde van de Zondagsschilders."



De Zondagsschilders kwamen voor het eerst bij elkaar in 1935, in hotel Krasnapolsky. Zo'n 75 mensen kwamen toen een paar avonden per week bij elkaar om te schilderen. Tegenwoordig telt de vereniging bijna 500 leden, die zeven dagen per week cursussen schilderen of beeldhouwkunst kunnen volgen op de Geldersekade. Veel ouderen onderhouden er hun sociale leven.