Zondagochtend komt het tijdperk van de auto ten einde

Grootste slachtoffer van de vooruitgang: de automobilist. Een serie van ingrijpende veranderingen vormt een grote stap in de afronding van het tijdperk van de auto. De transformatie is al een tijd aan de gang, het autobezit onder vooral jongeren daalt gestaag, zegt verkeersdeskundige Christiaan Kwantes van Goudappel Coffeng.



"Steden worden voller en moeten efficiënter omgaan met schaarse ruimte. De auto neemt te veel plaats in. Dat kan Amsterdam, dat het voor zijn succes onder meer moeten hebben van leefbaarheid, zich niet permitteren."



Onder de stad door of eromheen

De succesvolle stad is een plaats met een hoge levenskwaliteit, niet een plek die alleen maar wordt gebruikt om van A naar B te komen. Alle maatregelen die komend weekeinde ingaan, zijn erop gericht iedereen die in de stad niets te zoeken heeft, eromheen (de automobilist) of eronderdoor (de metroreiziger) te leiden.