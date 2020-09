Zondag Schiphol, dinsdag Diemen: moest de Surinaamse first lady niet in quarantaine?

Tijdens het bezoek werden de coronaregels strikt in acht genomen. Beeld Eva Plevier

De Ouderenpartij Diemen wil opheldering over de vraag of de presidentsvrouw zich heeft gehouden aan de voorschriften die verordonneren dat reizigers uit Suriname na aankomst in Nederland tien dagen in quarantaine gaan. Mevrouw Santokhi kwam zondag aan op Schiphol en maakte drie dagen later haar opwachting in Diemen voor een informeel werkbezoek.

De Ouderenpartij herinnert nu fijntjes aan de technische sessie die de raad enkele uren na het bezoek had met de directeur van de GGD die nog eens hamerde op het belang van de quarantaine. Het lijkt alsof het bezoek in allerijl is georganiseerd, aldus de partij.

En die waarneming is juist. Het was de Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel, tevens honorair consul van Suriname, die het bezoek van Santokhi aan Diemen regelde. Van den Tweel heeft bedrijven in Nederland en Suriname, en is ook eigenaar van een supermarkt in Diemen-Zuid.

Essentiële reis?

Tijdens het bezoek werden de coronaregels strikt in acht genomen. Er was een één uur durende ontmoeting in de raadzaal, waar burgemeester Erik Boog, Mellisa Santokhi en de andere gasten van elkaar waren gescheiden door middel van een spatscherm. De andere genodigden bevonden zich op ruime afstand van elkaar. De bijeenkomst stond in het teken van het aanhalen van de banden tussen Diemen en Suriname.

Op de website van de rijksoverheid staat te lezen dat Nederland de grenzen gesloten heeft voor mensen van buiten Europa die geen essentiële reis maken. Er wordt een uitzondering gemaakt voor reizigers die een belangrijke afspraak hebben, die alleen in fysieke vorm kan plaatsvinden. Daarvoor moet bij de Nederlandse ambassade in het land van herkomst een Note Verbale worden aangevraagd.

Onduidelijk is of de first lady van Suriname dat heeft gedaan, of dat zij wellicht met een diplomatiek paspoort naar Nederland is gekomen. In de voorwaarden voor een uitzondering staat onder meer dat het bezoek minimaal vijf nieuwe banen moet opleveren of een investering van een half miljoen euro in de Nederlandse economie. Daarover is in Diemen niet gesproken. .